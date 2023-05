Željko? Ma, to je van svake pameti! Ovako je Obradović spasao sezonu srpskog tima: "Došao, uzeo tablu i nikome je ne da"

Željko Obradović je pomogao Borcu da opstane u ABA ligi, a Marko Marinović otkrio je zanimljive detalje.

Željko Obradović i Partizan čekaju nastavak sezone i mečeve u ABA ligi, a dok se spremaju za to pojavila se jedna zanimljiva priča o trofejnom stručnjaku. Marko Marinović ispričao je kako je on spasao sezonu Borca iz Čačka.

Bilo je to prije nego što je Obradović preuzeo crno-bijele, poslije odlaska iz Fenerbahčea, dok se srpski tim žestoko mučio i bio je na pragu ispadanja iz regionalnog takmičenja.

"Željkova energija, to je van svake pameti. Imao sam priliku, možda to ne znaš, u toj 'korona' godini kad sam trenirao Borac, on nije imao tim, došao je i pomagao nama. Nisi to vidio, uzeo je tablu i ne da nam tablu. Stojimo sa strane, igrači trče tri sata, trče, niko ništa ne pita. Ja stao, gledam... ja sat i 15 oni prevrću očima", sa osmijehom prepričava Marinović u podkastu "Jao Mile" kod nekadašnjeg košarkaša Mileta Ilića.

Popularni "Malina" ne krije da je uživao u tim treninzima sa Željkom.

"Kakvu sam privilegiju imao, razumiješ. To je neopisivo, milion puta sam to rekao, vječno sam zahvalan, bio je na nekoliko treninga, mnogo nam je pomogao. Imali smo tu seriju da tri mjeseca nikog nismo pobijedili, onda smo dobili Split i opstali u ligi, to je neprocjenjivo", zaključio je Marinović.

