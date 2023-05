CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST, ZA FINALE! Sve o seriji crveno-bijelih i Podgoričana

Šampioni Srbije i Crne Gore počinju još jednu "jadransku" seriju. Ovog puta je od starta jasno ko je favorit, ne igra se za titulu, a da li će moći da prođe bez tenzije i haosa?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet i Budućnost stvorili su u posljednjih šest godina veliko rivalstvo u ABA ligi i iz sezone u sezonu odlučivali su o tome ko će biti prvak. Do Partizanovog povratka u finale prošle sezone, crveno-bijeli i Podgoričani igrali su tri "vezane" serije za titulu, u kojoj je jednom prvak bio crnogorski tim (2018), a dva puta srpski - 2019. i 2021. Od večeras, ovi rivali zaigraće u polufinalnoj seriji na dvije pobjede, u kojoj će druga utakmica biti odigrana u utorak, 23. maja, a termin eventualne "majstorice" biće naknadno određen.

Ove sezone, Zvezda je ušla u plej-of kao drugoplasirana (23-3), dok je Budućnost bila trećeplasirana (18-8). U oba međusobna pobijedili su Beograđani, a uzbudljivije je bilo u "Pioniru" (69:65) nego u "Morači", u kojoj su crveno-bijeli deklasirali domaćina, 76:56. U međuvremenu su oba tima prošla kroz turbulentne faze, tokom kojih je Budućnost promijenila trenera (otišao Vlade Jovanović, vratio se Petar Mijović) i značajan dio tima, dok je Zvezda takođe tokom sezone napravila rokadu na klupi, a uz to i drastično ojačala tim dolaskom Fakunda Kampaca. I upravo je Argentinac blistao u Podgorici u prethodnom derbiju ovih rivala, sa 14 poena, 12 asistencija i osam ukradenih lopti.

I u nedjelju uveče Kampaco će sigurno biti u prvom planu u "Pioniru" i svi se nadaju da će u seriji u centru pažnje biti košarka, što se nije često događalo kada su se ovi rivali sretali prethodnih godina u plej-ofu. Crvena zvezda Meridianbet je u najavi večerašnje utakmice ukazala na to da joj u ABA ligi "spremaju zamke" i da nije zadovoljna sastavom sudijske trojke, koju čine arbitri iz Slovenije Javor, Pukl i Petek.

Trener Zvezde Duško Ivanović posebno je istakao kvalitet najboljeg igrača Podgoričana, evroligaškog šutera Erika Grina, koji je nekoliko prethodnih utakmica odigrao zaista izvrsno, uključujući i dramatičan duel protiv Partizana i svog bivšeg trenera Željka Obradovića.

"Budućnost nakon promjene trenera igra izvanredno, i pre toga ekipa je selektirana i ima kvalitet iza međunarodna takmičenja poput Evrokupa, a sa pojačanjima koja su stigla i za nivo više. Ozbiljan klub je u pitanju, imaju svoje ambicije i želje, a to je sigurno plasman u finale. Igraju agresivno, sa puno samopouzdanja i sa jasno podijeljenim ulogama. Erik Grin igra fantastično u posljednje vrijeme i možemo da kažemo da igra u životnoj formi. Ipak, vjerujem da čvrstom i odgovornom igrom uz pune tribine možemo do pobjede. Podrška nam mnogo znači ne moram da ponavljam koliko, jer se to pokazalo i u Evroligi, zato pozivam naše navijače da dođu i da nam pomognu u nedjelju uveče kako bi otvorili ovu seriju kako želimo“ rekao je trener crveno-bijelih koji će na raspolaganju u nedjelju imati sve igrače.

Dok je Zvezda završila evroligašku sezonu na desetoj poziciji i nije uspjela da se u posljednjem trenutku plasira u Top 8, Budućnost je u Evrokupu ispala u osmini finala protiv Ulma, 82:93. Taj poraz i kasniji neuspjeh protiv Borca iz Čačka u "Morači" izazvali su promjenu trenera, odlazak Jovanovića i povratak Mijovića, a nakon te šok-terapije Budućnost je odigrala ravnopravan meč protiv Partizana, izgubila u tesnoj završnici, a potom je u dva koraka eliminisala Megu. Doduše, Crnogorci su na terenu Mege u jednom trenutku gubili čak 17 poena razlike (u 20. minutu), ali su ipak uspjeli da urade sve što je potrebno da se najbrže moguće plasiraju u polufinale.

Sa druge strane, Crvena zvezda Meridianbet je takođe eliminisala prvog rivala, Zadara, u dva koraka, ali uz manje neizvjesnosti i tako je zakazala seriju koja je od starta bila izvjesna, kao što je i "viđeno" da će u drugom polufinalu igrati Partizan i Cedevita Olimpija.

Trener Budućnosti Petar Mijović rekao je na promociji u Podgorici da je njegov cilj da Budućnost igra polufinale ABA lige, a pred početak serije protiv Crvene zvezde Meridianbet rekao je: "U odnosu na kvalitet koji imamo, mi smo svoj prevashodni cilj ispunili plasmanom u polufinale, ali je ljudski da se naše ambicije tu ne završavaju, uz respekt prema Zvezdi. Oni su favoriti u ovoj seriji koja ima prefiks derbija. Ne samo zbog njihovog, već i zbog našeg kvaliteta. Godinama smo u samom vrhu ABA lige i ovo su postali klasici regionalne košarke. Nadam se dobrom raspoloženju i atmosferi u seriji u kojoj imamo svoje ambicije i želje".

Prvi meč serije počinje u nedjelju, od 19.30 časova i biće to čak 56. međusobni duel ovih timova u regionalnoj ligi. U hali "Pionir" skor je 24:5 za crveno-bele, a u "Morači" 20:6 za Podgoričane. Ko će pobijediti večeras?