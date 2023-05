Džikić igra za pehar Lige šampiona protiv "varalica"! Špijuniraju rivale, uhvaćeni na djelu!

Ne rade ništa ilegalno, ali bi već poslije ove sezone moglo da dođe do pravila u evropskoj košarci po ugledu na NBA.

Srpski trener Aleksandar Džikić pokušaće večeras da dođe do pehara FIBA Lige šampiona sa Hapoelom iz Jerusalima protiv Telekom Basketsa iz Bona (20.00), a jedne stvari će posebno morati da se pazi. Trener njemačkog kluba Tuomas Isalo služi se metodama koje mnoge njegove kolege ne bi odobrile, i koje su podigle veliku buru u evropskoj košarci, ali su potpuno legalne i sudije na njih ne mogu da utiču.

O čemu se radi? Isalo "prisluškuje" tajm-aute svojih protivnika i to tako što jedan od njegovih pomoćnika u "lajvstrimu" gleda prenos utakmice i pokušava da čuje kakve su zamisli rivalskog trenera tokom razgovora sa igračima, na šta će i Džikić morati da obrati pažnju.

Isalo je dugo krio ovaj detalj, međutim kada je primijećeno da je na laptopu na klupi Bona "upaljen" prenos utakmice, postalo je sve jasnije u koje svrhe ga gledaju. Tako je u polufinalu Lige šampiona protiv Unikahe špijunirao protivničkog trenera, a nije krio na konferenciji za medije šta je radio: "Po mom mišljenju, svaki tim koji igra na najvišem nivou koristi ove metode. Jedini prenos koji imamo je TV prenos sa utakmice. Pomaže nam da izaberemo odbranu. Analitičari slušaju i obavijeste nekog od pomoćnih trenera kakva prilagođavanja je izabrao protivnički trener i mislim da je to normalna stvar", poručio je Isalo.

Finac se branio da je to najnormalnija stvar, ali je svjestan da bi zbog njegovog špijuniranja - moglo da dođe do promjene pravila, kao što je u NBA gdje se ne prikazuju "taktičke stvari" sa tajm-auta. Ipak, igračima se to nije dopalo, pa se Kendrik Peri oglasio i poručio da je Bon talentovan tim čak i "bez ovakvih trikova".