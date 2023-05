Partizane, pobijedi - i vraćaš se u "Arenu": Stigle dve dobre vijesti za Željka Obradovića poslije ŠOK poraza

Dobre vijesti za Željka Obradovića uoči večerašnje "pobijedi ili ispadaš" utakmice protiv Studentskog centra.

Izvor: MN PRESS

Partizan večeras od 19 časova u Podgorici igra vrlo važan meč protiv Studentskog centra u kome mora da pobijedi kako bi ostao u plej-ofu ABA lige. Crno-bijeli su šokantno poraženi 84:83 u hali "Aleksandar Nikolić", tako da umjesto da sada igraju za prolazak u polufinale regionalnog takmičenja, moraju da jure "opstanak" - i da obezbijede eventualni treći meč koji će se igrati u Beogradu, a sada znamo i gdje tačno!

Prethodnih dana vladala je velika pometnja zbog toga što Partizan nije mogao da igra u "Areni" zbog toga što nije uklonjeno oko 70 tona različite opreme, a sve zbog toga što crno-bijeli dugo nisu znali ni datum kada će se igrati prvi meč plej-ofa ABA lige. Sada je poznato da će se u Partizanovoj "kući" igrati majstorica, naravno ako do nje dođe (22. maj, 20 časova).

"Pazite, ja nisam navijač, ja sam direktor Arene, tako da me baš briga gdje će da igraju. Neka igraju u Ljubljani. Što se mene tiče mogu i u Zagrebu, to je njihova odluka i nema veze sa Arenom. Meni je samo žao jer ja sam bio dio tog Partizana i to sam uvijek isticao. Partizan nije privatna firma i ne treba se igrati ugledom kluba", rekao je prije nekoliko dana Goran Grbović, bivši igrač Partizana i direktor Arene.

Partizan će u drugom meču biti bez pomoći Tristana Vukčevića, koji se nalazi u Sjednijenim Američkim Državama gde učestvuje na treninzima i utakmicama uoči NBA drafta, i za sada tamo ostavlja dobar utisak, dok je dobra vijest za Željka Obradovića da će se Alen Smailagić vratiti u tim.