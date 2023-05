IZVINITE I VI KOJI NE DOLAZITE, SRAMOTA ME JE! Trener Budućnosti o debaklu protiv Zvezde: Ovo nema veze sa budžetom!

Trener Budućnosti Petar Mijović bez ustezanja je kritikovao i sebe i igrače posle teškog poraza od Crvene zvezde Meridianbet.

Izvor: Youtube/Budućnost VOLI

Budućnost je eliminisana iz plej-ofa ABA lige na razočaravajući način. U dvomeču protiv Crvene zvezde Meridianbet izgubila je u prvom meču 38 razlike (55:93), a u drugom, u utorak uveče, čak "minus 41" - 56:97. Zbog takvog učinka svog tima, trener Budućnosti Petar Mijović izašao je potpuno razočaran na konfereciju za novinare.

"Prije nego što iznesem bilo šta u vezi sa analizom večerašnje utakmice, izneću svoj lični osjećaj. Osjećam stid i sramotu u odnosu na sve što smo prikazali u ova dva meča. Pokušao sam od svlačionice do ovdje da nađem neki prikladniji termin, ali nisam za ovo kratko vrijeme uspio. Želim da se izvinim ne svima koji su došli, nego i svima koji godinu dana ne dolaze zbog načina na koji mi izgledamo od početka sezone. Onog momenta kada to udari na kvalitet, kad je naspram nas ozbiljan kvalitet, to se pretoči i u ozbiljnu razliku u konačnom skoru", rekao je on.

"Dosad nije bilo 40, blio je blizu, ali nikad nismo igrali protiv ovakvog protivnika koji to zna da kazni i da nas pješke dobije razlikom kojom nas je dobio. Neću da pričam o njihovom kvalitetu i budžetima, jer ono što se desilo u Beogradu i večeras nema veze sa budžetima, ni sa njihovim evroligaškim kvalitetom, već sa samopoštovanjem. Mislim da smo pokazali prema sebi prevashodno odsustvo poštovanja. Pokazavši ga prema sebi, pokazali smo ga i prema organizaciji koja nas je delegirala da ovdje radimo neke poslove - i ja i svi ljudi koje sam izveo na teren. Ponavljam, odsustvo respekta prema ljudima koji dolaze koji pokušavaju da vjeruju da je ova ekipa bila kadra da uradi nešto više od pukog učestvovanja u polufinalu. Razočarali smo sami sebe, organizaciju, navijače i da se vratim na početak - sve to kod mene izaziva ozbiljno prisustvo stida i sramote", takođe je rekao Mijović.

Crvena zvezda će posle plasmana u finale ponovo otići na desetak dana pauze, koju je imala i prije ovog meča, jer polufinalna serija Partizana i Cedevita Olimpije počinje u nedjelju, 28. maja.