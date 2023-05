Duško Ivanović o plus 41 u Morači: Time smo pokazali respekt prema Budućnosti!

Trener Crvene zvezde Meridianbet nanio je svom nekadašnjem klubu težak poraz, a onda je objasnio zašto je moralo tako da bude.

Izvor: Youtube/Budućnost VOLI

Crvena zvezda Meridianbet i treći put u nizu je "pregazila" Budućnost i pobkedom sa čak 41 poenom razlike ušla u finale plej-ofa ABA lige. Poslije utakmice protiv kluba u kojem je postao igračka legenda, trener crveno-bijelih Duško Ivanović bio je upitan da li mu je bilo teško da gleda svoj bivši tim kako se ovako muči.

"Reći ću vam jednu stvar... Sa tačke gledišta moje ekipe, o tome bi trebalo da kaže trener Budućnosti. Mi smo bez obzira na razliku igrali maksimalno koncentrisano i mislim da smo time pokazali respekt prema Budućnosti. Reći ću vam zašto, jer sam kao igrač počeo od najmanje lige, pa stigao do Evrolige. Kad sam stigao do najmanje lige, igrao sam protiv velikih igrača, koji dođu i igraju 30-50 odsto. I dobiju nas 10-15 razlike. A poslije svake takve utakmice, nisam mogao da imam poštovanje prema tim igračima. A, onda smo igrali protiv pravih igrača, velikih timova, izgubimo 40 razlike, ja zadovoljan. Vidim da se bori, poštuje me, svaka čast. To je bio naš pristup večeras, da pokažemo respekt prema Budućnosti i u svakom momentu smo igrali 100 odsto", rekao je on.

Ivanović je bio upitan i za još jednu pauzu koja očekuje njegovu ekipu, s obzirom na to da će serija Partizana i Cedevita Olimpije početi u nedjelju i biti završena najranije za nedjelju dana. Crveno-bijeli su večerašnji meč čekali devet dana i sljedeći će bar još desetak.

"Čudno mi je i nejasno. Liga koja hoće da bude ozbiljna mora da ima kalendar na početku sezone i da se tačno zna kad se šta igra. Ovdje se sve pomjera, stvar dogovora, tako funkcioniše... Meni je to malo čudno, ali 'ajde. Kad se ima jedna pauza bez utakmica kao što smo imali kad smo igrali Evroligu, onda to može da bude pozitivno, zbog oporavka igrača i negativno, da se izgubi ritam. Sad nam je više negativno, ali pokušaćemo da više gledamo sa pozitivne strane", izjavio je Zvezdin trener.

