38 RAZLIKE NIJE REALNO, ONI SU BOLJI OD TOGA: Zvezda ima prvu MEČ-LOPTU za finale ABA lige

Branilac regionalne titule pred sobom ima meč-loptu za trijumf u polufinalnoj seriji protiv Budućnosti

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet u utorak od 20 časova igraju drugi meč polufinalne serije ABA lige protiv Budućnosti. Ekipa Duška Ivanovića vodi u seriji 1-0 i nakon ubjedljivog trijumfa u hali "Pionir" prije osam dana (93:55) imaju pred sobom meč-loptu za plasman u finale.

"Očekuje nas novi meč protiv Budućnosti, kluba koji poštujemo i protiv tima protiv koga nas očekuje u utorak težak posao. Odigrali smo odličnu utakmicu u Beogradu, ali sada igramo na gostujućem terenu gdje će košarkaši Budućnosti imati podršku, a sigurno će odigrati vrlo angažovano jer rezultat prve utakmice nije realan pokazatelj njihovog kvaliteta. Idemo da odigramo čvrsto, dobro, sa puno energije i sa željom da pobijedimo", rekao je trener Crvene zvezde Duško Ivanović.

Crveno-bijeli doputovali su u Podgorici u ponedeljak popodne, a u večernjim satima treniraće na terenu SC "Morača". Centar Filip Petrušev iznio je očekivanja ekipe. "Dobro se poznajemo sa ekipom Budućnosti, sledi nam četvrti meč ove sezone. Prethodni smo odigrali odlično, ali taj meč, i razlika u toj utakmici nisu mjerilo kvaliteta ekipe Budućnosti. Sada će igrati pred svojim navijačima, sa željom da se pokažu u boljem svjetlu i da dođu do pobjede, čime bi vratili seriju u Beograd. Moramo biti spremni da istaknemo naše kvalitete i nametnemo ritam koji nama odgovora kako bi došli do rezultata a to je pobjeda i plasman u finale", kazao je on.