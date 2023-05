Real ipak bolji, sjajan start crveno-bijelih! Miloš i Edin o Partizanu i Zvezdi - poslušajte Šestu ličnu! (VIDEO)

Najnovija epizoda MONDO podkasta "Šesta lična"

Svemu dođe kraj, pa tako i ovom izdanju Evrolige – barem kada su srpski predstavnici u pitanju. Nekoliko nedjelja nakon Zvezde, koja je svoje učešće završila u posljednjem kolu regularne sezone, oruže je morao da položi i vječiti rival.

Borio se Partizan, imao tri meč lopte, u dvije od tri čak i „više od igre“, ali...Real je bio na kraju otišao na F4. I to je nekako najkraći način da završimo analitiku ove evroligaške plej-of serije koja se završila minule srijede. Obilovala je majstorica uzbuđenjima, prelijepim potezima i svemu što ide uz to, ali ono što se piše na kraju je da Real kači još jednu F4 značku, a Partizan će pričekati za svoju petu. Svakako izuzetna sezona za crno-bijele kojima je jako malo nedostajalo da odu do samog kraja.

ABA plej-of se u međuvremenu nastavio dvokrako – Crvena Zvezda i Budućnost počeli su okršaj u polufinalu, a Partizan „odrađuje“ zaostalo protiv Studentskog Centra. I baš u tom četvrtfinalnom meču desio se veliki šok – mamurni crno-bijeli ispustili su prednost domaćeg terena porazom protiv „Studenata“, koji su maksimalno motivisano ušli u ovaj meč i zasluženo slavili u Pioniru. Pred Željkom Obradovićem je sada zadatak da prestroji svoje trupe i spremi eliminacionu utakmicu u Podgoricu – i dalje je Partizan veliki favorit u seriji, samo ovaj prokliz što se njih tiče baš i nije morao da se desi.

Zvezda, sa druge strane, svoju drugu seriju je otvorila moćno. Mučili su se crveno-bijeli sa Zadrom u četvrtfinalu, odigravši dva meča na pola gasa, ali protiv Budućnosti angažovanje je bilo na maksimalnom nivou. Pometlani su Podgoričani u Pioniru sa baš surovom razlikom, i sada je na njima da nađu odgovor za revanš i pokušaju da vrate seriju u Beograd!

Sezone se bliže kraju, a podsećamo vas – vi ste na pravom mjestu. Nismo rekli za šta doduše, ali ste na pravom!

Vidimo se opet u utorak!