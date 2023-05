Denver objavio cijene ulaznica za NBA finale! Kad vidite koliko košta najjeftinija, neće vam biti dobro!

Denver je objavio koliko će koštati ulaznice za NBA finale, prvo ikada u ovom gradu u Koloradu do koga ih je odveo Nikola Jokić.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić se plasirao sa Denverom u finale NBA lige, a tamo još čeka protivnika. Najvjerovatnije će to biti Majami koji u finalu Istočne konferencije vodi protiv Bostona 3:1 i biće pravo čudo ako ne uspiju da ih izbace pošto nikada u istoriji američke košarke se jedan klub nije vratio nakon 0:3. Seltiksi su uspjeli da naprave "brejk" na gostovanju u kome je Majami imao meč loptu, ali čini se da je to bilo samo za utjehu i da nas čeka finale Nagetsa i Hita!

A, kada će početi? NBA liga je propisala da finalna serija ne može da počne prije 1. juna, ali klubovi su malo požurili po prsten i zbog toga će se morati da se strpe i odmore za finalne borbe. Prvo će se igrati dvije utakmice u Denveru i sada su poznate i cijene ulaznica od kojih će vas zaboljeti glava.

Lokalni "Denver Post" je objavio da je cijena za najlošije mjesto u hali - takozvani "golubarnik" - iznosi oko 750 dolara. Takođe, oko 6.200 dolara će biti sjedišta blizu parketa, ali će ona ići čak do 25.000. Drugi meč je još skuplji, tako da će najjeftinije ulaznice biti 849 dolara, a one bliže parketu 7.150. Pogađate, što serija bude trajala duže, to će i cijene ulaznica biti veće, pa bi tako za potencijalnu petu utakmicu finalne serije u Denveru najjeftinija karta mogla da košta oko hiljadu dolara (995)!

"Ako u ovom trenutku želite da prisustvujete prvoj ili drugoj utakmici, definitivno ćete sačekati i koristiti uređaj za praćenje cijena kako bi vidjeli dostupnost karata i kretanje tih cijena. Ako kojim slučajem Majami pobijedi Boston u petom meču serije, imaćete dosta aktivnosti kada je u pitanjuu kupovina i ta aktivnost će pokrenuti potencijalno povećanje cijena. Zatim će se one u narednih dana normalizovati", objašnjeno je iz jedne kompanije koja prodaje ulaznice i koja cijene formira u odnosu na atraktivnost rivala, ali i naravno ponudu i potražnju

Podsjetimo, Nikola Jokić je dobio nagradu za najboljeg igrača finala Zapadne konferencije pošto je prosječno bilježio tripl-dabl dok su "čistili" L.A. Lejkerse. A može li to da ponovi i u finalu NBA lige? Poslušajte šta kažu Edin i Miloš u "Šestoj ličnoj".