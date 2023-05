"Kazna za Kampaca je problem za Zvezdu, ali i za Evroligu!" Generalni menadžer poručio: Pustite nas da igramo!

Iz Crvene zvezde su poručili da su naučili iz svojih grešaka ove sezone, ali takođe i da je situacija sa Fakundom Kampacom mogla biti riješena drugačije.

Izvor: MN Press/Yorgos Matthaios/Eurokinissi

Crvena zvezda je sezonu u Evroligi završila na desetom mjestu sa dvije pobjede manje od timova koji su ušli u četvrtfinale, a tokom sezone se velika buka podigla oko kazne koju je Evroliga izrekla i zbog koje Fakundo Kampaco nije mogao na teren dva mjeseca.

Generalni menadžer crveno-bijelih Nemanja Vasiljević je za "Jurohups" pričao o planovima kluba za sljedeću sezonu, ali i o tom periodu trenutne takmičarske godine koji je promijenio mnogo toga za crveno-bijele.

"Mislim da je ta situacija mogla da se riješi drugačije. Mi smo uradili šta se tražilo od nas, uplatili šta je bilo potrebno, ispoštovali dogovore i sve je bilo riješeno. Tako da mislim da je trebalo da ga puste ranije da igra", rekao je Vasiljević za "Jurohups".

Iz Crvene zvezde je poručeno da je suspenzija Kampaca bila loša kako za klub, tako i za samu Evroligu, jer nikome nije u interesu da najbolji i najatraktivniji igrači propuštaju mečeve.

"Mislim da nam je to napravilo probleme, ali mislim da je napravilo probleme i takmičenju jer ne želite da igrač poput Fakua ne igra. Ili bilo koji igrač u krajnjem slučaju. Ispada da je kažnjen košarkaš. Nadam se da će kada se neko drugi nađe u sličnoj situaciji u budućnosti sve biti odrađeno drugačije", rekao je on i dodao da je klub naučio lekciju: "Da, naravno, shvatamo da smo pogriješili i nije problem što smo kažnjeni, to stalno ponavljamo. Ali pustite nas da igramo. pogotovo u tom momentu, sa mnogo povrijeđenih igrača. Naučili smo lekciju i nadamo se da nam se nešto slično neće ponoviti."

(MONDO)