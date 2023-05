Španci već obukli Kampaca u dres Reala: Taj transfer će napraviti zemljotres u klubu"

Prema informacijama iz Španije, Fakundo Kampaco je sve bliži povratku u Real Madrid iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Već sedmicama unazad priča se o budućnosti plejmejkera Crvene zvezde Meridianbet Fakunda Kampaca i o njegovom povratku u Real Madrid tokom ljeta, a najnovije informacije koje se neće dopasti klubu sa Malog Kalemegdana lansirao je u četvrtak katalonski "Mundo Deportivo". Prema njihovim informacijama, Kampaco je navodno našao novog agenta i u tajnosti se u Barseloni sastao sa prvim čovjekom Real Madrida, gdje je navodno dogovoren multimilionski transfer.

Crvena zvezda je u više navrata demantovala da je Fakundo Kampaco dogovorio bilo šta sa novim klubom, međutim to ne smeta Špancima da na osnovu ovih informacija prave velike planove o sastavu Real Madrida za iduću sezonu, pa je tako korak dalje otišla "Marka" sa tekstom "Zemljotres koji može da izazove povratak Kampaca u Real Madrid".

"Povratak Fakunda Kampaca u Real Madrid mogao bi da izazove dalekosežne posljedice na poziciji plejmejkera za sljedeću sezonu. U stvari, od sadašnjih ogranizatora igre, nijedan još nije skroz osigurao svoju poziciju", navodi se u tekstu i dodaje da Ljulj, Rodrigez, Vilijams-Gos i Alosen nemaju garantovane uloge: "Ljulj je potpisan na još godinu dana, ali... On je ikona ovog zlatnog doba košarkaške sekcije, ugovor je obnovio prošlog ljeta do 2024. godine, ali nije jasno da li će tu godinu ispuniti, s obzirom na njegov učinak i fizičke probleme. Međutim, njegovi nastupi u posljednjem petom meču protiv Partizana, sa skoro osam poena u nizu, mogu da preokrenu to uvjerenje. Kao kapiten i legenda, on ima važnu ulogu u svlačionici"

Autor teksta podsjeća da je Rodrigez potpisao ugovor na jednu godinu, uz opciju produžetka na još jednu, ali o svemu odlučuje Real Madrid i vidjećemo da li će promijeniti mišljenje nakon što je "Ćaćo" odigrao vrhunsku utakmicu u majstorici protiv Partizana. Faktor koji ga remeti je što u junu slavi 37. rođendan...

"Što se tiče Najdžela Vilijams-Gosa, njemu ugovor ističe 30. juna. Za svoje dvije sezone u Madridu samo je u nekoliko navrata odigrao najbolju košarku, kao na primjer u trećoj utakmici u Beogradu kada je pogodio trojku za pobjedu. Povrede su ga sprečavale da bude redovan, a u drugim prilikama primijećeno je da je napet, kao da je preopterećen. Osim spektakularnog završetka sezone, čini se da je teško da će ostati", zaključuje autor teksta i dodaje da bi Alosen mogao na pozajmicu, dok bi uz Kampaca mogli da stignu još i Tompson i Dijas.