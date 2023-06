Jokića je sramota zbog pažnje! Trener hvalio Nikolu, a Srbin sve slušao: Njegova reakcija je neprocjenjiva! (VIDEO)

Pogledajte kako je Nikola Jokić reagovao kada ga je trener Majkl Meloun opisao novinarima.

Izvor: Twitter/katywinge/printscreen

Nikola Jokić u noći između četvrtka i petka (2.30) počinje borbu za šampionski prsten i vidjećemo da li njegov Denver može da sruši uporni Majami. Napravili su košarkaši kluba sa Floride nekoliko iznenađenja u plej-ofu, u koji su ušli na "mala vrata" preko baraža, ali sada će morati da zaustave najboljeg košarkaša planete koji je možda tek u posljednjih mjesec dana dobio pravi tretman u američkim medijima, iako je već dvostruki osvajač MVP nagrade.

"Problem" sa Jokićem je što nije klasičan američki superstar koji se glupira i skreće pažnju na sebe atraktivnim zakucavanjima ili modnim promašajima, čak su ga neki poput Gilberta Arenasa opisali kao dosadnog, dok je sada u njegovu zaštitu stao njegov trener Majkl Meloun i objasnio je svima zašto je "Džoker" tako poseban.

Dok je Meloun analizirao ko je i šta je Nikola Jokić, srpski centar je sjedio u sali sa novinarima i čekao je da se obrati, a koliko ga trener dobro poznaje pokazuje i reakcija Somborca koji je na kraju aplaudirao: "Nikola ne pokušava da bude nešto što nije, da napravi narativ drugim osim toga da igra za Nagetse i pokušava da pomogne timu da pobijedi. I to radi profesionalno, sa klasom, nikada ne stavlja sebe u prvi plan, to je baš rijetko danas".

Upravo je Gilbert Arenas poručio da je Nikola Jokić "dosadan kao Tim Dankan", a Meloun je ovo poređenje iskoristio da pokaže koliko je zapravo to sjajno: "Nikada nisam trenirao Tima Dankana, ali pošto sam čuo dosta priča o njemu, i vodio sam timove protiv njega, on je takođe bio nesebični superstar. To je i Nikola Jokić. Ne radi se o njemu, ne želi da mu pričaju kako je sjajan, gotovo da ga je sramota pažnje, želi da bude samo jedan od igrača iz svlačionice, da trenira i pobijedi. Zato smo srećni što smo ovdje jer će ovo biti najveći izazov za sve nas".

Pogledajte i reakciju Nikole Jokića koji je aplauzima pozdravio opservaciju svog trenera, koji je potom i prokomentarisao poređenje sa bivšim igračem Spursa: "Da, donekle oblikujem svoju igru prema Dankanovoj igri. On je jedan od najboljih koji je ikada igrao ovu igru. Radio je to sa lakoćom. Sjećam se, igrao je protiv mene, ali je i dalje postigao najlakših 20 poena. Bio je tako strpljiv i mislim da je sjajan igrač na koga možeš da se ugledaš".

(MONDO)