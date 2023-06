Nikola Jokić se čudio cijelu konferenciju! Nije mogao da vjeruje šta vidi! (VIDEO)

Nikola Jokić nije zadovoljan mnogim stvarima i to je vidio u statistici.

Majami je u gostima savladao Denver 111:108 i tako je izjednačio na 1:1 u finalnoj seriji NBA lige, a iako je bilo grešaka na štetu Nagetsa, utisak je da je domaći tim jako loše odigrao završnicu utakmice. To je primijetio i Nikola Jokić koji je na konferenciji za medije koja je trajala oko šest minuta, praktično sve vrijeme gledao u papir sa statistikom ispred sebe i pokušavao je da pronađe razlog poraza.

NIkola Jokić je postigao 41 poen i ovo je bila još jedna odlična partija za njega, ali ne i za njegove saigrače, pa je tako Somborac čitajući statistiku primijetio da je posljednja dionica bila posebno loša. U prvi mah je pročitao da je njegov tim dao 12, a primio je 29 poena, na šta se začudio i shvatio da mu nisu dali dobre podatke. Kada je vidio da su primili 36 poena, veoma se razočarao i složio sa svojim trenerom Majklom Melounom koji je bio veoma grub poslije utakmice i poručio je da je razlog poraza bio u nedovoljnom trudu, odnosno smatra da njegovi igrači nisu uložili dovoljan napor da dobiju meč.

"Da... To ne smije da bude pitanje, nismo dobro igrali dobro u posljednjoj četvrtini. Postigli su 36 poena u posljednjoj četvrtini i to nije dobro, imali su više skokova u napadu... "Nismo željeli da izgubimo kod kuće, desilo se, moraćemo da živimo sa tim. Idemo u Majami po pobjede", rekao je Nikola Jokić koji je takođe apostrofirao lošu komunikaciju i manjak discipline kao osnovni razlog zbog kog je Majami uspio da napravi "brejk" na njihovom terenu.

Poslije meča mnogo se pričalo i o Majamijevom "planu" za Jokića po kome su pustili srpskog centra da pogađa, ali ne i da asistira svojim saigračima. To pitanje se nije dopalo treneru Majamija Eriku Spolstri koji je rekao da je to laičko posmatranje stvari, a nije ni Jokić oduševljen zbog priče o statistici.

"Imao sam samo četiri asistencije? Ne znam, ne mislim o asistencijama ili bilo čemu drugom. Nemam odgovor na to pitanje. Igrao sam... Nisam razmišljao o statistici, to je to".

