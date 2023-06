Nikolu nismo ni vidjeli, a onda je njegov brat Strahinja došao kod mene! Miško otkrio Amerima kako je otkrio Jokića

"To se dogodilo prvi i jedini put u 27 godina naše agencije", rekao je Ražnatović poznatom NBA asu u razgovoru o Nikoli Jokiću.

Izvor: MN PRESS

Najpoznatiji srpski košarkaški agent, Miodrag Miško Ražnatović, govorio je u Americi o tome kako je otkrio Nikolu Jokića, svog najpoznatijeg klijenta i kako je sa saradnicima "namirisao" njegov talenat. Kuriozitet priče je to da ga uopšte nije vidio prije nego što su uspostavili saradnju, što mu se nikad prije, ni poslije toga nije dogodilo.

"Čitao sam novine i vidio sam da jedan momak dominira u tom takmičenju, do 18 godina, što je zaista nizak nivo. Postigao je 29 poena i imao 26 skokova, ako ne griješim. Rekao sam 'Vau' i ništa više od toga. Sljedeće sedmice, bila je nedjelja, čitao sam opet novine i pomislio 'Hej, hajde da provjerim i u ovom kolu kakav je bio.' Tada sam vidio da je postigao 30 poena, uz 15 skokova. To nije moj posao, već posao mojih saradnika za skaut, ali sam po prirodi radoznao, pa sam htio da provjerim tog dečka", rekao je Jokić u razgovoru sa bivšim NBA košarkašem Metom Barnsom.

"Pozvao sam svog skauta i pitao za njega. I bila je tišina, nismo znali za njega, što me je začudilo i bilo za mene iznenađenje godine, s obzirom na to da on zna sve klince od 10 godina. Zato sam rekao ovo: 'Očigledno je da je centar, ima 26 skokova, hajde napravi jedan telefonski poziv i da provjerimo da li taj momak hvata skokove jer je stariji, jači, a igra protiv djece.' Pozvao me je poslije tri minuta i rekao 'Ne, ne, on nije jak, veoma je raznovrstan, čak ima i malo više kilograma, ali je talentovan.' Ja sam tip koji vjeruje u sistem, u prognoze, u analize i ne znam zašto sam rekao 'Želim da potpišem ovog igrača.' Otišao sam u to mjesto, našao porodicu igrača i pričao sa njima. Ta porodica je sjajna, veoma stabilna, staromodna srpska porodica, koja zaista veoma dobro brine o djeci. Bili su veoma srećni zato što je tako velika agencija zainteresovana za klinca koji, uzgred rečeno, nikad nije bio na treningu prvog tima. I prihvatili su da pristupe agenciji, ali htjeli su da mene vide", dodao je on.

"Dva dana kasnije su došli, razgovarali smo, stvorila se veoma dobra hemija. Posebno kada je u pitanju Strahinja, njegov stariji brat, on je bio tu. U tom momentu je bio veoma važan za tu odluku i za mnoge druge odluke. I u Srbiji mu je veoma pomogao da pomogne to što jeste, a bilo je veoma teško. Dakle, Nikola je došao u agenciju sa 17 i po godina. On je prvi i posljednji igrač u 27 godina dugoj istoriji naše agencije da ga niko nije gledao uživo."

Ostatak se zna - Nikola se pridružio mladim kategorijama Mege, u kojoj je ušao u prvi tim pod vođstvom Dejana Milojevića, postao je MVP regionalnog takmičenja i 2014. se preselio u NBA nakon što je draftovan u vrijeme pauze za reklame. A onda je počeo iz godine u godinu da pokazuje o kakvom se talentu zna i od kada je eksplodirao niko nije mogao da ga zaustavi. Prethodne dvije godine bio je MVP NBA lige, a ovog proljeća se prvi put u karijeri bori za NBA titulu, u velikom finalu protiv Majamija.