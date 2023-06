Jokić razbio Majami, još DVIJE pobjede do prstena!

Nikola Jokić i Džamal Marej su dominirali i doveli su Denver do pobjede nad Majamijem u gostima. Sada je 2:1 u seriji za Denver.

Srpski košarkaš Nikola Jokić i njegovi Denver Nagetsi pobijedili su Majami u trećoj utakmici NBA finala 109:94 (24:24, 29:24, 29:20, 27:26) i sada vode 2:1 u seriji! Denver je tako odmah vratio "brejk" i ponovo ima kontrolu nad serijom, a ukoliko do kraja budu igrali ovako, nema nikakve sumnje da će prvi put u istoriji osvojiti šampionski prsten pošto su to apsolutno zaslužili po svemu prikazanom do sada.