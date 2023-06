Veliki talenat iz Turske potpisao za Megu

Turski košarkaš prvo pojačanje Mege za predstojeću sezonu, a od njega se očekuje mnogo!

Košarkaški klub Mega će u narednu sezonu ući silno pojaćčan, pošto je novi igrač beogradskog tima postao Omerčan Iljasoglu (22)! Turski košarkaš, svojevremeno jedan od najvećih evropskih talenata, stiže u Srbiju nakon višegodišnjeg ugovora sa Anadolu Efesom, ali i pozajmica u Bursu i Bešiktaš!

O transferu turskog košarkaša javnost u Evropi obavijestio je Miško Ražnatović, a jedan od najuticajnijih agenata u sportu nije otkrivao detalje nove saradnje. Za sada je jasno samo da će Iljasoglu po prvi put sticati košarkaško iskustvo van svoje zemlje, a Mega bi mogla da mu posluži za povratak na pravi kolosijek i skok ka nekom od najboljih timova na kontinentu.

Omercan Ilyasoglu, talented Turkish pg, moved from Bjk to Mega Mis!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)June 10, 2023

Prije nekoliko godina se od Omerčana baš to očekivalo - trebalo je da bude igrač za najveće domete i neko ko će dominirati u Evroligi, prije nego što sebi zaradi ugovor u NBA. Ipak, stvari se nisu odvijale tako, pa je on stigao da debituje za seniorski tim Efesa i otišao na pozajmice prije nego što se tim iz Istanbula dva puta domogao trofeja u Evroligi. Tim iz Istanbula su do tih trofeja - na njegovoj poziciji - vodili Vasilije Micić i Šejn Larkin, a on će imati priliku da se baš u Vasinom bivšem klubu dokazuje van rodne zemlje.