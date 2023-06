Kako zaustaviti Nikolu Jokića? Pomirisao bih njegov parfem! Legenda kaže da zna odgovor: Ovako bih se POTUKAO sa njim!

Slavni Kevin Garnet dao je košarkašima Majamija savjet kako da se brane od Nikole Jokića. Da li bi ovo upalilo?

Nikola Jokić igra za NBA titulu u noći između ponedjeljka i utorka, a košarkaši Majamija imaće pakleno težak zadatak da ga zaustave, što još niko nije uspio. Srbin u sezoni 2022/23 postiže 24,5 poena po meču, uz 11,8 skokova i 9,8 asistencija i riješen je da nakon dvije MVP nagrade konačno podigne i najvredniju - NBA titulu.

Košarkaši Majamija dobili su javni, besplatan savjet od Kevina Garneta, legendarnog defanzivca i NBA šampiona sa Boston Seltiksima. On im je objasnio kako bi pokušao da čuva Jokića.

"Prije svega, pokušao bih da što prije iniciram 'tuču' sa njim. Prije nego što Jokić prenese loptu, ja bih bio na liniji za slobodna bacanja i čekao bih ga. Pretpostavljam da bih to uradio. Uskočio bih malo u njega, malo bismo trčali zajedno, ponovo bih ga malo 'bampovao', pomirisao bih njegov parfem, osjetio bih njegov gel za kosu", slikovito je Garnet opisao koliko bi bio blizu Jokiću.

Član "Kuće slavnih" objasnio je da je Nikola prepametan da bi se protiv njega pokušavalo uvijek sa istom odbranom.

"Ne možete mu uvijek davati istu stvar u odbrani. On te dopusti da iniciraš kontakt. On se služi kontra-udarcima. On te pusti da zamahneš, pa te udari. A, onda se prilagodi. U toj situaciji, moraš da 'miješaš' različite vrste odbrane", dodao je Garnet.

Košarkašima Majamija vjerovatno bi značilo da ovo čuju, prije svega Bemu Adebaju, sa kojim Nikola cijele sezone, kao i svih prethodnih godina, vodi žestoke ratove u izuzetno fizičkim duelima.