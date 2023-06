"Mislim da nemamo vremena za to!" Jokića nasmijalo pitanje Italijanke, prvo pogledao u sat... (VIDEO)

Nikola Jokić je ponovo pokazao skromnost pošto nije želio da se previše priča o njemu nakon pobjede Denvera.

Izvor: YouTube/SVSport TV Valeria Rubino by ViaggioSport/Screenshot

Nikola Jokić je na pobjedu od osvajanja šampionskog prstena, prvog u svojoj karijeri i prvog u istoriji Denvera, a njegova priča privlači sve veću pažnju medija, iako je tako trebalo da bude još kada je prvi put osvojio MVP nagradu.

Tako je Jokića nakon pobjede Denvera nad Majamijem (108:95) novinarka Valerija Rubino, koja je došla iz Italije, upitala da se osvrne na sve ono što je do sada dostigao u karijeri...

"Bio si dječak koji nije volio košarku jer nije mogao da trči brzo ili skače visoko, a postao si vjerovatno najbolji košarkaš na svijetu. Kada se osvrneš na to putovanje, šta je bilo potrebno da dođeš do toga, osim talenta?", upitala je Italijanka, a već na pola pitanja Jokić je počeo da se osmjehuje, kao i dok je pričao o Đokoviću.

Bilo mu je drago što ima onih koji podsjećaju na to da mnogi u njega nisu vjerovali, ali je pogledao u sat na ruci i pojasnio da nema dovoljno vremena kako bi sve to objasnio na kratkoj konferenciji za medije. Jasno je da je to bio put pun odricanja i mijenjanja dosta životnih i sportskih navika, na koji mnogi ne bi pristali u njegovom slučaju i zadovoljili bi se postojećim stanjem, ali sve se to danas isplatilo kada je na korak od osvajanja šampionskog prstena.

"Samo sam srećan što rastemo kao tim iz godine u godinu, svaki put smo sve bolji. Srećan sam što smo u ovoj situaciji i uvijek ćemo se držati igrača koje draftujemo. Imali smo i dobre igrače koji su prihvatili našu igru, naš stil i zato smo sada u ovoj situaciji. Što se tiče mog puta, ne mislim da je toliko interesantno", opet je bio skorman Jokić.

Podsjetimo, Nikola Jokić će prvu "meč loptu" imati u noći sa ponedjeljka na utorak kada će u Denveru biti odigrana peta utakmica ove serije. Ako Denver pobijedi, sve je završeno - osvojiće prvu titulu u istoriji!