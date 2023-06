Pobogu, čovječe, šta izgovori? JOKIĆ NIJE NAJBOLJI CENTAR U NBA! Odabrao igrača kog je Nikola uništio u plej-ofu

Za Patrika Beverlija je Karl-Entoni Tauns najbolji centar u NBA ligi, a ne Nikola Jokić.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić nije najbolji centar u NBA ligi, već je to Karl-Entoni Tauns. To je izgovorio Patrik Beverli. Kontroverzni košarkaš se doduše ogradio i naglasio da misli to po šutu i da je za njega igrač Minesote po tome najbolji ikada. Dovoljno je reći da je njegova izjava izazvala pravu buru na društvenim mrežama, niko ne može da vjeruje šta je izgovorio.

To je rekao u svom podkastu. "Po mom mišljenju Karl je najbolji centar šuter koji je igrao košarku. Svaki igrač zna da je sa vrha kapice najteže pogađati, on to pogađa", počeo je Beverli.

Tada se na kratko uključio Tauns koji je počeo da se smije. "Da, da, jesam najbolji. Ne moraš dalje da postavljaš pitanja", dodao je Karl.

On je imao tešku porodičnu situaciju, majka mu je preminula od posljedica koronavirusa, izgubio je i još neke bliske članove familije. "Oni koji ga ne znaju, slušaju priče o njemu, ali kada provedete vrijeme sa njim, on ima čisto srce. Časti kafom, krofnom, hranom, kada pričam o nekome ko voli da dijeli stvari sa drugima, pričam o njemu. On je sjajan čovjek, ali je on jedan od najboljih saigrač sa kojim sam ikada igrao. Ima nevjerovatno čisto srce i mnogi ga ne shvataju", zaključio je Beverli.

Podsjećanja radi, Denver je na putu do titule savladao Minesotu u prvoj rundi sa 4:1 u seriji i u tim duelima Jokić je uništio Taunsa. Na tim mečevima Karl je davao 11, 10, 27, 17 i 26 poena. U isto vrijeme Nikola je na tim duelima davao 13, 27, 20, 43 i 28 poena, od toga je dva puta imao tripl-dabl učinak.