SIMONOVIĆ PROGOVORIO O "KRAĐI" PEHARA: Otišlo je sve u drugu krajnost, ali su me poslije zavoljeli i navijači Partizana

Marko Simonović prisjetio se detalja sa finalne serije ABA lige.

Marko Simonović ostavio je veliki trag u Crvenoj zvezdi. Sa klubom je osvojio čak 13 titula. Po četiri u ABA ligi i domaćem šampionatu i pet u Kupu Radivoja Koraća. Jedan od detalja po kojim ga mnogi pamte dogodio se poslije finala ABA lige 2014. godine kada je Partizan osvojio titulu. Tada je neko od navijača ukrao pehar koji je poslije toga Simonović podigao na tribini.

Upravo je o tome pričao u podkastu kod Mileta Ilića i otkrio je sve šta je prethodilo tome. "Znaš šta se desilo? Neki navijač je došao iza i uzeo pehar, ne znam ni kako se to desilo za vrijeme utakmice. Oni su pobijedili, vrijeme za dodjelu pehara i pehara nema. Delegat došao i rekao da sudije i niko iz Partizana ne može da ide tamo. Ja odem tamo i oni mi kažu da može, da dođem gore da mi daju pehar", počeo je Simonović priču o podkastu "Jao Mile".

Poslije kratke pauze je nastavio. "Kako sam se popeo, neki koji su imali dobru želju.. Ali, masa kad krene, ima dobru želju, onda je sve ispalo nemilo. Onda je iz najbolje namjere otišlo u drugu krajnost. Navijači Zvezde voljeli su me jako i zavoljeli su me još više poslije toga. Navijači Partizana počeli su da se šale, da me provociraju i čačkaju, prihvatio sam to i počeo da se šalim. Bilo im je simpatično, pa su me i oni zavoljeli."

Na konstataciju Ilića da je izgledalo da je podigao pehar na jednoj od fotografija. "Za lakat me uhvatio neki, podigne i tako je nastala slika i kao vidi ga ovaj kako slavi", nasmijao se Simonović.