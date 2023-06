JOKIĆ JE BIO NA PROBI U PARTIZANU! Nikolin prvi trener otkrio DETALJ za koji niste znali: "Odveo sam ga tamo, ali..."

Nikola Jokić bio je na probi u Partizanu kada je imao 16 godina, otkrio je to njegov prvi trener Siniša Savović.

Nikola Jokić donio je Denveru prvu titulu u istoriji franšize. Vodio je Nagetse do pobjede protiv Majamija (4-1 u seriji) i za sve to dobio je i MVP trofej za najkorisnijeg igrača u finalu. Njegov stil igre, način na koji dolazi do poena, asistencija, kako dominira na parketu, sve to oduševilo je mnoge širom svijeta, a ono što je malo ko znao jeste da je on bio i na probi u Partizanu.