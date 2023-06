JOKIĆ ZAGLAVIO U LAS VEGASU, OVAKVOG GA NIKAD NISTE VIDJELI! Isplivale hit fotke, vrištali zbog njega

NBA šampioni se provodili u "gradu grijeha"

Izvor: Twitter/Tatianaclinares

Novi NBA šampioni Denver Nagetsi otputovali su u Las Vegas odmah poslije šampionske parade u Denveru i tamo se očigledno sjajno proveli. Nikola Jokić bio je naravno glavna zvijezda večeri i iako svi znaju da radije sluša pjesme Zvonka Bogdana ili Đorđa Balaševića, ipak se lijepo proveo i u "gradu grijeha"

Sve je u jednom klubu bilo posvećeno novim NBA prvacima i dočekani su aplauzom kada su ušli uz mnogo dima, navijanje čirlidersica. Deandre Džordan, Eron Gordon, Džef Grin i saigrači okružili su Nikolu dok se polako navikavao na ambijent i uživao u provodu. Poslije blistavo urađenog posla u NBA plej-ofu i poslije osvajanja istorijske titule, Nagetsi su otišli na još jedno timsko putovanje i tamo su dočekani pjesmom grupe Kvin "We are the champions", a među domaćima bilo je i onih u Denverovim dresovima.

Denver Nagetsi Las Vegas Izvor: YouTube/The Sporting Tribune

Poslije spektakularne šampionske parade, na kojoj je Jokić zapalio masu svojim govorom, a potom i ovog kratkog puta u Vegas, Nikola će sigurno požuriti nazad kući u Srbiju, gdje ga već za vikend očekuju kasačke trke, kojima se raduje cijele godine - neki bi rekli, i više nego da igra košarku, u kojoj je najbolji na svijetu.