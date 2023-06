Znaćemo sve plate igrača Zvezde i Partizana!? Evroliga sprema ogromnu promenu - klubovi će morati da iznesu brojeve!

Evroliga će promijeniti sve? To je najavio novi direktor takmičenja.

Novi izvršni direktor Evrolige Paulijus Motijunas najavio je da bi budućnosti svi evroligaši mogli da javno iznesu plate svojih igrača, kao i iznos budžeta. "Nadam se da ćemo to ostvariti. Govorimo o odbacivanju tabua. Što se mene tiče, to je neizbežno i tako bi trebalo da bude. Imamo primjer u NBA ligi. Da li to možemo da uradimo i u Evroligi? Veoma se nadam da bi to mogao da bude slučaj", rekao je Litvanac.