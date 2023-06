ŽELJKO OBRADOVIĆ OTIŠAO SA KONFERENCIJE! "Ljudi, dokle smo došli? Dijete kraj majke pljuje autobus! NEMAM šta da kažem!"

Emotivno izlaganje trenera Partizana poslije poraza u derbiju

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Trener Partizana Željko Obradović govorio je poslije poraza svog tima u četvrtoj utakmici više o ambijentu, haosu, uvredama, nego o onome što se događalo na terenu. Vidno revoltiran, on je zapitao sve - šta se dogodilo pa smo došli do ovakve situacije da, kako je rekao, jedno dijete koje ide na utakmicu sa roditeljima pljuje ka autobusu Partizana pred meč?

"Pitali ste me da li sam čuo nešto na prošloj utakmici, a ovdje me ne pitate na tu temu", rekao je Obradović, aludirajući na pitanje o vrijeđanju supruge Nemanje Nedovića u Partizanovoj hali u drugoj utakmici.

"Ne prekidajte me sada, hoću nešto da sada kažem. Gledao sam prije 15-ak dana NBA ligu, malog Jokića koga svi volimo, a onda sam gledao derbi iz 1987, kad sam bio igrač, u Hali sportova i u Pioniru, bio sam igrač, tad su bili prisutne obje grupe navijača. Tad se skandiralo 'titula Beogradu'. Šta se ljudi sa nama desilo ove 2023. godine? Šta se desilo? O čemu se radi? Je l ima eksperta da mi kažu..."

"Dijete ide sa majkom i ocem i pokazuje srednji prst i pljuje autobus, majka se smije. Zaista bih mnogo volio da ne dođemo ni u jednom trenutku u takvu situaciju na sljedećoj utakmici ispred navijača Partizana i molim da se igra košarka, to zaslužuju i igrači Partizana i Zvezde. Preklinjem, molim. I kada postavljate pitanja, postavljajte na oba terena".

"Na prve dvije utakmice u hali Partizana pala su dva novčića i upaljač i to sve stoji u zapisniku, molim Boga da ne bude ni toga ni tako, jer ponavljam da mislim da i igrači Partizana i Zvezde zaslužuju da se priča o košarci. Da li ljudi shvatate koliko ima kvaliteta u jednom i drugom timu. Da li će igrači oba tima da stave prst da razmišljaju da li će da ostanu u ovakvom ambijentu? Sa igračima Zvezde sam i dan-danas prijatelj, sa navijačima Zvezde sam i danas prijatelj, zvali su me da se izvinjavaju zbog nekih stvari, kao što i ja treba da se izvinjavam zbog nekih stvari. Ko je taj što sije mržnju, to su pitanja svih pitanja, hvala vam lijepo, nemam ništa više da vam kažem", rekao je Obradović i napustio konferenciju.