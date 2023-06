PUBLIKA SAMA IZBACILA TOG NAVIJAČA, TO SE PRVI PUT DESILO! Duško Ivanović: Bacio upaljač, a vidjeli ste šta su uradili!

Duško Ivanović oglaso se poslije pobjede Crvene zvezde protiv Partizana.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda izjednačila je rezultat u finalnoj seriji protiv Partizana, sada je 2:2 i igraće se "majstorica" u beogradskoj "Areni". U četvrtom duelu crveno-bijeli uspjeli su da dođu do trijumfa i da odbrane domaći teren u "Pioniru". Sve će riješiti meč u četvrtak (20 časova).

Duško Ivanović došao je na konferenciju za medije poslije Željka Obradovića.

"Toliko čekanja i neigranja, ova finalna serija opravdava očekivanja, dvije izuzetno jake ekipe, teško je igrati i nama i Partizanu. Oni su iskoristili prve dvije, mi ove dvije, sada je peta, vidjećemo", počeo je Ivanović.

Dobio je pitanje o navijačima i o uvredama koje su se čule sa tribina.

"Apelujemo na publiku prije svake utakmice da ne vrijeđaju, da dođu da nam pomognu sportski. Teško je to kontrolisati. Mislim da su naši navijači napravili jedan ogroman korak na oba meča, pokazali su na čovjeka koji je ubacio upaljač, publika ga je izbacila, mislim da se to prvi put desilo. To je korak da se publika edukuje i da dođemo na to da bude normalno."

U "Areni" će se igrati pred pristalicama crno-bijelih.

"Velike ekipe, navijanje može samo da motiviše. Nadam se da smo mi prava ekipa."

Upitan je i za mali broj faulova i podatak da je Partizan izveo samo devet slobodnih bacanja.

"Čudno mi je pitanje, ne mogu da odgovorim."

Pet godina nijedna ekipa nije slavila na gostovanju u finalnoj seriji, nije bilo brejkova.

"Sve ste u pravu, ali to ništa ne igra u petoj utakmici. Meni je prva godina, ono što je bilo prije mene, to ništa ne znači. Hoćemo da se skoncentrišemo na sljedeću utakmicu, imamo dan za odmor, da napravimo neke male promjene. Peta utakmica, odlučiće vjerovatno individualni kvalitet."

Analizirao je i dešavanja na meču.

"Bila je čvrsta i teška utakmica, poslije ovoliko malo vremena, osjeća se i nedostatak svježine nekih igrača i preciznost je lošija. Odbrana oba tima bila je izuzetno dobra. Domaći teren? Pa, iskoristili smo ga i jedni i drugi. U petoj utakmici idemo da dobijemo, vjerujemo u to. Znamo da će biti teško tamo. U šta ova ekipa vjeruje, to je važno."

Prokomentarisao je i trojku Stefana Lazarevića koja je bila jedan od prelomnih detalja.

"Sigurno da je taj Stefanov koš bio bitan, možda i odlučujući, tada smo se odlijepili. Svi ovi momci trenirali su izvanredno, svi su spremni da igraju, na meni je da odlučim da li će neko da igra minut ili 40 minuta. Poenta je da vjerujem u njih", zaključio je Ivanović.

