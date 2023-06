GROBARI U FINALU OBORILI REKORD REGIONA! Ovoliko ljudi NIKADA nije gledalo meč u ABA ligi!

2⃣2⃣,1⃣9⃣8⃣ | NEW RECORD@PartizanBCfans filled Štark Arena to the very last seat for Game 5 of the 2023 AdmiralBet#ABALigaFinals and set the new all-time#ABALigasingle-game attendance record!



Read more at:https://t.co/IHQ64oviBR#ABAPlayoffspic.twitter.com/Wfe1dLEETT