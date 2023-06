"ŽELJKO OBRADOVIĆ ĆE DATI OTKAZ, OVDJE JE APOKALIPSA!" Čudesna priča o Žocu: Htio da ode, pa pričao do pet ujutru!

Srpski trener želio da napusti Fenerbahče, a onda je na sastanku dan kasnije odlučio da ostane, produži ugovor i osvoji Evroligu.

Izvor: MN PRESS

Tokom nešto više od tri decenije Željko Obradović je osvojio devet titula namijenjenih šampionu Evrope, a do posljednje od njih stigao je na klupi turskog velikana Fenerbahčea. Bila je to istorijska sezona jer je prvi put jedan turski klub bio najbolji na kontinentu - a sve je moglo da se završi i drugačije, Žoc je 2016. godine htio da napusti Fenerbahče.

Detalje o tome, kao i o sastanku na kojem je uspio da ubijedi srpskog trenera da promijeni mišljenje na konferenciji za novinare u Istanbulu ispričao je Aziz Jildirim, nekadašnji prvi čovjek kluba. On je otkrio šta je uticalo na Željka Obradovića da pomisli na ostavku, dan prije nego što su sjeli za sto, porazgovarali i produžili saradnju na još tri godine.

"U Španiji smo izgubili od Baskonije skoro 35 razlike. Onda se posvađao sa igračima i odlučio da podnese ostavku. Zvao me je Ozan Balaban i rekao 'Ovdje izbija apokalipsa, Obradović će podnijeti ostavku'. Teško im je bilo", prisjetio se Jildirim i nastavio: "Sutradan su se vratili. Zvao sam ga da se nađemo u hotelu u 11 sati. Došao je i sjeli smo zajedno. Rekao sam 'Zašto si ljut?'. 'Plaćeni su, ali ne igraju. Kako ću te pogledati u oči?', pitao me je. Rekao sam 'Nema veze, nismo te doveli za jedan dan ili godinu. Pozovi svog agenta, da produžimo ugovor na tri godine, pa idi na spavanje.' Sutradan su donijeli ugovor i mi smo ga potpisali. Gotovo. Potpisali smo ugovor za 5 minuta. Onda smo ćaskali do četiri ili pet ujutru. Naš odnos je bio drugačiji, bili smo prijatelji. Još uvijek razgovaramo."

Fenerbahče je u plej-of ušao sa petog mjesta, eliminisao Panatinaikos i na Fajnal-foru održanom u Istanbulu stigao do prve titule Evrolige u svojoj istoriji. Na kraju su osvojili i tursku ligu, bez poraza u plej-ofu. Zbog toga je Aziz Jildirim i danas zagovornik ideje da Fenerbahče mora da vrati Željka Obradovića u klub, kako bi vodio ekipu i obučavao trenere za budućnost.