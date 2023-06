"PRAVIŠ NAS BUDALAMA, ŠTO SE NISI JAVIO!?" NBA zvijezda "ispalila" Italijane: "Izdaja je preteška riječ, ali..."

Paolo Bankero riješio je da igra za reprezentaciju Amerike i tako je iznervirao Italijane.

Izvor: Profimedia

Paolo Bankero donio je odluku da igra za reprezentaciju Amerike i biće dio ekipe na predstojećem Mundobasketu. To je razbjesnilo sve u košarkaškom savezu Italije, pošto je on prije nekoliko mjeseci rekao da će igrati za "azure" i svi su željno iščekivali da ga vide u tom dresu. Onda je došlo do promjene odluke...

Predsjednik KS Italije Đani Petruči isprozivao je mladog košarkaša Orlanda i bio je vidno razočaran zbog njegovog ponašanja. "Odluka je legitimna, naravno da ima pravo na to, ali je mogao da nas pozove i da nas obavijesti. Umjesto toga saznali smo za odluku putem medija. U prethodnih nekoliko dana bio je u Milanu, imali smo dogovor sa njegovom agencijom, ali je on izbjegavao da se sastane sa selektorom Đanmarkom Pocekom", rekao je Petruči za italijansku "Gazetu".

Prvi čovjek italijanskog saveza nije mogao da se suzdrži. "Izdaja je možda preteška riječ, posebno u košarci. Ovakve situacije se dešavaju u košarci, lično, na to sam navikao. Ali, on nas je napravio budalama, planirali smo sjajnu marketinšku strategiju za njega. Sada moramo to razočaranje da pretočimo u pozitivnu energiju i siguran sam da će selektor naći način da to uradi."

Prije nekoliko mjeseci Bankero je javno pričao o tome kako želi da igra za Italiju, kako mu je san da igra na Mundobasketu. Momak koji je proglašen za rukija godine nije ispunio obećanje. Prosječno je ove sezone u dresu Orlanda bilježio 20 poena, 6,9 skokova i 3,7 asistencija po meču. Njegovo mjesto najvjerovatnije će zauzeti košarkaš Baskonije Darijus Tompson. "Pokušavamo da ubrzamo postupak dobijanja pasoša za Darijusa. Nedostaje još nekoliko dokumenata i nadamo se da će moći da nam se pridruži na treninzima pred početak Svjetskog prvenstva", zaključio je Đani Petruči.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!