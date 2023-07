Šansa za Zvezdu i Partizan - Mirotić je završio sa Barsom? Ovaj potez sve govori, rastanak je neminovan!

Partizan i Crvena zvezda žele Nikolu Mirotića u svojim redovima, a potez kluba iz Katalonije govori da je rastanak sa Špancem srpskih korijena siguran.

Izvor: Profimedia

Barselona je u ogromnim finansijskim problemima i to žele da iskoriste Crvena zvezda i Partizan! Klub je odavno u problemima i zbog nedostatka novca je fudbalsku sekciju morao da napusti Lionel Mesi, a sada je situacija još ozbiljnija. Sve sekcije moraju da skrate troškove, a ne samo ona glavna, fudbalska.

Poznato je da Barselona funkcioniše tako što su svi ostali klubovi (košarka, rukomet, vaterpolo...) podsekcije fudbalskog kluba i sve je u istom sistemu finansiranja, a zbog toga sada i košarka mora da smanjuje budžet. Čelnici kluba su se odlučili da to urade tako što će se rastati sa Nikolom Mirotićem koji je najskuplji evropski košarkaš, a ako je do sada bilo neke dileme da li će se to destii, sada je to i definitivno postalo izvjesno i to zbog - poteza rukometnog kluba!

Rukometni klub Barselona, prvak Evrope iz 2022. godine i polufinalista Lige šampiona ove sezone rastao se sa svojim dvojicom svojih igrača koji su bili među najskupljima - hrvatskim srednjim bekom Lukom Cindrićem i francuskim pivotom Ludovikom Fabregasom.

Umjesto njih došao je samo Haime Galjego, 21-godišnji mladi pivotmen koji dolazi iz domaćeg prvenstva gdje je do sada igrao za Torelavegu. Iako je on veliki talenta i dalje je daleko od nacionalnog tima Španije i jako, jako daleko od kvaltieta Ludovika Fabregasa koji se zaputio u Mađarsku gdje će obući dres Vesprema. Za Cindrića zamjena nije ni dovedena već će mladi i talentovani Slovenac Domen Makuc sa 19 godina biti glavna kreativna snaga tima.

Mirotić pravi probleme jer ne želi sporazumno da raskine ugovor, ali je sve jasnije da neće nositi dres Barselone naredne godine. Dok on odmara u društvu poznatih košarkaša u Crnoj Gori, navijači vječitih rivala se nadaju da će se obistiniti glasine o tome da bi mogao da stigne u Beograd i da bi mogao da zaigra za Zvezdu ili Partizan!

