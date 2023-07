KO JE MARKO SIMONOVIĆ, NOVI CENTAR ZVEZDE: Gledalo ga pola NBA lige, pa izgubio milione u Americi - sad hoće na teren

Marko Simonović je novo pojačanje Crvene zvezde, a iako ga pamtimo iz ABA lige gdje je igrao za Olimpiju i Megu ove stvari o njemu vjerovatno niste znali.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je poslije Dejana Davidovca dovela još jednog košarkaša i sada polako zatvara rupe u svom timu. Za sada je sedam košarkaša napustilo tim sa Malog Kalemegdana, a Marko Simonović je postao drugi koji je stigao između dvije sezone u redove crveno-bijelih.

Ovaj 23-godišnji košarkaš koji je protekle dvije sezone proveo u Čikago Bulsima potpisao je ugovor na dvije godine i djeluje kao zamjena za Filipa Petruševa po košarkaškim karakteristikama. Srpski klub potvrdio je da će nositi dres sa brojem 11 u naredne dvije sezone, a poslije toga poruku mu je poslao i doskorašnji saigrač Nikola Vučević.

Pred odlazak u NBA dao je opširan intervju za MONDO i tu je otkrio neke nepoznate detalje o svojoj karijeri. Između ostalog i to da se za njegov potpis interesovao veliki broj NBA timova.

POLA NBA LIGE SE RASPITIVALO, ZAVRŠIO U BULSIMA!

Izvor: Profimedia

"Ove godine sam odradio 14 NBA intervjua sa različitim ekipama među kojima je bio i Čikago. Na kraju su oni odlučili da me uzmu i zato sam ostao na draftu. Mogao sam i sljedeće godine da izađem, ali sljedeći draft je u junu i nije neka razlika. Meni se sada ukazala prilika i iskoristio sam je. Osjećam se baš fenomenalno zbog toga što su me izabrali Čikago Bulsi, zna se kakav su oni klub i ko je za njih igrao", rekao je tada Simonović za MONDO.

NIJE IGRAO, ALI JE NAGRADU DOBIO!

Izvor: Profimedia

Na kraju se odlazak u Čikago nije ispostavio kao dobar potez, makar sa te strane što je odigrao samo 16 NBA mečeva za dvije godine. Zaradio je 2.500.000 dolara za dvije sezone u Bulsima, a da ga nisu otpustili pred početak ove sezone inkasirao bi još 1.836.000. Ipak imao je neke odlične partije u razvojnom timu Vindi Siti Bulsima u G ligi, ali i u Ljetnjoj ligi. U julu prošle godine je izabran u drugu najbolju petorku Ljetnje lige 2022. godine.

UPOZNAO JOKIĆA - NA NJEGA SE UGLEDA

Izvor: MN PRESS

"Gledajući NBA gledam Nikolu Jokića. On mi je stimulans - kako igra, kako dodaje, kako prevodi loptu, kako može sve bolje da šutne spolja, da odigra unutra i volio bih ako ikako mogu njegove fore i vrline u igri da pokupim", rekao je za MONDO Simonović i istakao da je upoznao sadašnjeg NBA šampiona:

"Nije to bilo ništa specijalno, ali upoznao sam ga i mislim sve najbolje o njemu. On je takvo jedno ime i takav košarkaš, stimulans je da poznaješ jednog takvog čovjeka i takvog igrača."

RANO OTIŠAO, PA GA SPASIO DEJAN MILOJEVIĆ!

Izvor: MN PRESS

Sa 14 godina je iz rodnog Kolašina otišao za Italiju,što je očigledno bilo prerano. Prvo je igrao za niželigaša PMS Monkalijeri, a 2017. je potpisao ugovor sa Sijenom, nekadašnjim Montepaskijem. U potrazi za minutima stigao je u Olimpiju iz Ljubljane, a kada ni tu nije dobio pravu šansu napravio je kako kaže "najbolji potez u karijeri". Došao je kod Dejana Milojevića u Megu!

"Prije svega Deki je fantastičan čovjek, prije svega te uči da budeš bolji čovjek. Uči te kako da se ponašaš i van terena i na terenu, a mnogo smo individualno radili. On je bio jedan dominantan vrhunski centar i sjajno je bilo raditi sa njim i individualno i timski. Uvijek je znao da motiviše ekipu i kada smo gubili i 15 razlike na minut do kraja on se nikada nije predavao i uvijek je bio ubijeđen da možemo da pobijedimo, i to se nekada i dešavalo", rekao je novi centar Zvezda za MONDO prije dvije godine.

ŠTA GA ČEKA?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sada će u Crvenoj zvezdi prije svega željeti da ponovo dobije minutažu. Do sada je samo u Megi imao stabilne minute i više ne želi da čeka na klupi, a vidjećemo kakvu viziju sa njim ima Duško Ivanović. Naravno zavisiće to umnogome i od pojačanja, tj. od toga da li će velika imena poput Nikole Mirotića doći u klub, ali svakako da će Simonović imati šta da ponudi. Da li kao četvorka sa 213 centimetara i dominacijom u skoku ili kao petica koja može da šutne i pogodi trojku u odličnom procentu, vidjećemo kada počne sezona.

