Nije samo Jokić na Drini - tu su i Zvezdine legende! (VIDEO)

Drina je ovog ljeta top destinacija kada su košarkaši u pitanju.

Drina je postala hit destinacija za vrhunske košaraše ovog ljeta. Vidjeli smo da je Nikola Jokić otišao do Goražda i Šćepan polja, a zatim zaplovio ovom rijekom na raftingu, a isto su uradili i kapiten Crvene zvezde Branko Lazić, kao i nekadašnji dugogodišnji košarkaši ovog kluba Majk Cirbes i Marko Simonović.

Oni su zajedno bili nešto dalje uz Drinu u Ljuboviji i tu su plovili. Njemački centar koji je prošlu sezonu proveo u Benfiki je slike sa te avanture podijelio na instagramu, uz video na kome se vidi da su veslali uz hit Baje Malog Knindže "Prepelice". Nije krio oduševljenje ovim izletom Cirbes koji je uz objavu napisao; "Regata 2023, prvi, ali sigurno ne i posljednji put."

Majk Cirbes je u Crvenu zvezdu prvi put došao 2014. gfodine i igrao je za crveno-bijele do 2016, zatim je bio dio tima u sezoni 2018/19 i poslednji put u sezoni 2021/22. Marko Simonović je takođe nekoliko puta nosio crveno-bijeli dres, prvi put od 2012. do 2014, potom od 2015. do 2017 i posljednji put od 2020. do 2022. Branko Lazić je i dalje u klubu, kapiten je i rekorder kluba po broju trofeja, nastupa... Pogledajte kako su izgledali na Drini:

