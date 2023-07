Igra na Tajvanu i proziva Jokića! Svi se smiju Hauardu zbog ovih riječi: "Ja sam bolji igrač od Nikole"

Nikola Jokić vjerovatno neće ni komentarisati riječi Dvajta Hauarda koji se potrudio da nasmije navijače tokom pauze u NBA ligi.

Dok se Nikola Jokić odmara posle najnapornije sezone u karijeri koju je krunisao šampionskim prstenom sa Denverom, američki košarkaš Dvajt Hauard (37) dao je sebi za pravo da ga kritikuje. Preciznije, Dvajt Hauard smatra da je "priča o Jokiću naduvana" i da nije toliko dobar košarkaš kao što mnogi misle, odnosno dodaje da je sam bio bolji.

"Zaboravili su me... To je zato što sam star. Znam kako je bilo nekada kada sam bio na vrhuncu karijere, bio sam Dvajt Hauard i znam šta sam uradio u ovoj ligi i da sam među deset najboljih centara svih vremena", bez ustručavanja je Hauard rekao o samom sebi u jednoj emisiji, podsjećajući da je osam puta bio učesnik Ol-stara, a ne bi trebalo zaboraviti i da je tri puta zaredom bio najbolji defanzivac lige (od 2009. do 2011. godine).

Međutim, previše je "lutao", pa je nakon sjajnih igara u Orlandu do 2012. godine, mijenjao klubove kao čarape. Tri puta je igrao za Lejkerse i sa ovim klubom konačno osvojio titulu "u bablu" 2020. godine, a nastupao je i za Hjuston, Atlantu, Vašington, Šarlot i Filadelfiju, dok je od prošle sezone na Tajvanu.

"Logično, ljudi će to reći jer Jokić postiže mnogo poena i ofanzivno je nevjerovatan. Ja sam nekada imao 38 poena i 20 skokova, 45 poena i 18 skokova i slično, a sve sam to postizao samo dvojkama, nisam šutirao trojke. Lob dodavanja, zakucavanja, nisam igrao na niskom postu kao Jokić i on ima mnogo više prilika. Ja volim Jokića, ne želim da ljudi misle da ga mrzim, ali jednostavno mislim da sam bolji. Znam koliko sam bio dominantan i na defanzivnom i na ofanzivnom planu. Nisam sve vještine koristio za koševe, koristio sam brzinu, a imao sam i dosta snage, tako da sam radio mnoge stvari kako me ljudi ne bi zapamtili kao košarkaša koji samo zakucava", naglasio je Hauard.

Govoreći o najboljim centrima svih vremena, Hauard je dodao da je u društvu Šekila O'Nila, Hakima Olajdžuvona, Vilta Čemberlena, Karima Abdul-Džabara i Mozesa Malouna.

