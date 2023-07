Nikola Jokić u Goraždu kupuje pivo! Kasirka ga nije prepoznala, pa nasmijala do suza: "Joj sine koliki si ti..." (VIDEO)

Nikola Jokić snimljen je u Goraždu kako kupuje pivo i sok sa svojim prijateljima.

Nikola Jokić nije tipičan košarkaš i to ne samo zbog njegovog stila igre, nego i zbog karaktera. Dok najveće NBA zvijezde uživaju na skupocjenim destinacijama, Jokić je jedva čekao da se vrati u rodni Sombor i gleda konjičke trke i sluša Acu Pejovića, da bi potom otišao u Italiju. U međuvremenu, Jokić je primijećen u Bosni i Hercegovini, preciznije u Goraždu gdje je ušao u jednu prodavnicu!

Prema pisanju sarajevskog portala "Klix", Jokić je na proputovanju kroz Goražde svratio u prodavnicu kako bi kupio pivo i sok, a prodavačica na kasi Dina ga nije prepoznala, ali je dobro pretpostavila da je košarkaš. "Joj sine koliki si ti samo za košarke", kazala je prodavačica i izazvala opšti smijeh.

"Ja sam bio u gradu kad su me nazvali i rekli mi znaš li da nam je u marketu Nikola Jokić. Ovaj radnik me nazvao kaže da su Nikola i prijatelji stali da on prođe sa viljuškarom kako bi uradio posao, a poslije su ušli u market po piće i neke sitnice. Bili su ljubazni i raspoloženi. Ma niko nije mogao da vjeruje, ali dešava se. Dina, radnica na kasi nas je baš sve nasmijala. Mi smo naravno podijelili snimke. Raja je oduševljena susretom, ali žao nam je što nismo imali priliku da malo i popričamo. Nikola, ali i svi drugi su uvijek dobrodošli i u Goražde i kod nas", ispričao je za pomenuti portal Dino Zorlak, vlasnik marketa.

Pogledajte i kako je izgledao Jokićev povratak u Sombor na konjičke trke nakon što je ovog ljeta osvojio šampionski prsten sa Denverom, inače prvi u istoriji ove franšize, dok stižu vijesti da uprkos fantastičnoj sezoni ipak nije naslovno ime video-igre NBA 2K24 nego Kobi Brajant.

