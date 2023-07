Za navijače Olimpijakosa je izdajnik, a košarkaš Partizana ga brani: Ako neko to može da razumije, to sam ja

Iskusni Janis Papapetru je još ranije otišao istim putem kojim je sada krenuo Kostas Slukas i ističe da odluku iskusnog pleja treba poštovati.

Ako ste se pitali gdje je Janis Papapetru, on je na ostrvu Siros u Egejskom moru, odmah južno od Atine. Na jednom košarkaškom kampu se obreo igrač Partizana i tu je govorio o mnogim temama, pa i o Kostasu Slukasu. Iskusni bek koji je bio na meti crno-bijelih prešao je iz Olimpijakosa u redove najvećeg rivala Panatinaikosa, a Papapetru kaže da on može najbolje da ga razumije.

Ovaj 29-godišnji krilni igrač iz Patre je ponikao u Olimpijakosu pa je prešao u Panatinaikos gdje je čak postao kapiten. On je jedan od rijetkih koji su se odlučili na takav korak. Navijači Olimpijakosa su burno reagovali, izdali saopštenje u kome nazivaju Slukasa pogrdnim imenima, ali Papapetru smatra da ovu odluku treba poštovati.

"Niko ovo nije očekivao od Slukasa. To je profesionalna odluka i ja mogu da ga razumijem bolje nego bilo ko drugi. Dokazao se i već je dao mnogo toga, a može još da pruži. To je njegova odluka i zaslužuje da bude poštovana. Želim mu dobro zdravlje i sve najbolje", rekao je on.

Osim Slukasa u Panatinaikos je stigao i Luka Vildoza iz Crvene zvezde, ali i doskorašnji Papapetruov saigrač iz Partizana Matijas Lesor. O iskusnom Francuzu Papapetru ima da kaže samo sve najljepše.

"Lesor je sa pravom tu gdje jeste. Uvijek daje 100 odsto, odličan je u napadu i u odbrani tokom cijele karijere i napreduje svake godine. Može mnogo da ponudi naredne sezone", rekao je Papapetru.

