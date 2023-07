Barsa laže cijelu Evropu! Tjeraju Mirotića zbog "štednje", a dovode TRI BOMBE - pojačanje iz NBA, plaćaju i obeštećenja!

Barselona je javnosti predstavila da uvodi politiku štednje, a u stvarnosti to nije tako.

Dok Barselona sve zamajava pričama o smanjenju budžeta kao osnovnom razlogu za rastanak sa Nikolom Mirotićem, nižu se samo pojačanja za tim novog trenera Rožera Grimaua. Barselona je u toku noći potvrdila dolazak najzvučnijeg novajlije i to iz NBA lige pošto je zvanično objelodanjeno da će Vili Ernangomez zadužiti opremu katalonskog kluba i to sve do 2026. godine, a nadaju se da bi to uskoro mogao da učini i njegov rođeni brat Huančo!