Mirotić Barsu košta 31.000 evra dnevno! Drama u klubu - Nikola je teret, rješenja nema, a čeka ga Real Madrid?!

Iskusni košarkaš veliki je teret španskom klubu, dogovor nije ni na vidiku, a oni bi umjesto njega željeli igrača kojeg zastupa njegov agent!

Cijela Evropa prati situaciju oko Nikole Mirotića! Informacija o tome gdje će naredne sezone igrati španski košarkaš crnogorskog porijekla plaća se zlatom, a pitanje je da li iko to zna u ovom trenutku. Iako postoje naznake da je "prelomio" i izabrao Partizan, koji je sa njim obavio tajni sastanak, Nikola Mirotić je i dalje igrač Barselone, koju košta 31.000 evra dnevno!

Detalje ugovora otkrio je njegov menadžer Igor Krespo. Agent je prilikom intervjua pomenuo i kakva je situacija sa raskidom ugovora, pošto se čini da su pregovori zapeli i da rastanak iskusnog košarkaša i španskog velikana trenutno nije ni blizu! To potvrđuju riječi Krespa, koji vodi računa o Mirotićevoj karijeri.

Kako prolazi vrijeme situacija u kojoj se nalazi Nikola Mirotić postaje sve komplikovanija. Igor Krespo, agent igrača, uvjerava da je situacija daleko od riješene. U stvari, on nema zvaničnu komunikaciju o Mirotićevom odlasku. "Ne razumijem šta se dešava. Rečeno nam je da hoće da nastave bez njega, ali nema ništa napisano niti bilo šta zvanično. On je igrač Barselone. Posljednja komunikacija bila je 28. juna. Sinoć sam dobio poziv od pravnog zastupnika kluba da danas govorimo", prokomentarisao je on.

Agent iskusnog košarkaša ponovio da Mirotić ima ugovor, da je igrač Barselone i da će to biti predstavljeno prvog dana nove sezone, ukoliko se situacija do tada ne riješi. A to Barsu košta mnogo novca. Konkretno, 31.000 evra dnevno! "Nijanse su važne. Ugovor je uzaludan, ono što nisu objasnili je da ako uporedimo sve godine, prve godine igra za 20 odsto od dogovorenog, druge za 50, treće za 75 odsto... Barsa je tražila ovaj format. Ne čini mi se logičnim da prve godine u kojima naplaćujete manje, a poslije ne želite da plaćate poslednje dvije godine, imate koristi. Sada nam zarađuju 31.000 evra dnevno", rekao je on i ponovio da raskid trenutno nije blizu: "Nikada nije nemoguće rešiti stvari. Od Barse će zavisiti da li će nastaviti ili ne. Ne možemo ništa da potpišemo ni sa kim jer je on i dalje igrač Barselone. Nema otpuštanja, samo javna i privatna komunikacija da ćete dobiti otkaz."

Menadžer koji brine o karijeri jednog od najboljih košarkaša u Evropi dao je opširan intervju, a pored priče o trenutnoj situaciji nakratko je pogledao u budućnost. U teoriji, Nikola Mirotić bi ovog ljeta mogao da se vrati u Real Madrid, za koji je nastupao prije nego što se okušao u NBA ligi.

"Uvijek smo voljni da pregovaramo. Nikada ne zatvaramo kanale komunikacije. Nikola je želio da pomogne klubu. Dva puta je smanjena plata, treći put je promijenio ugovor, a četvrti put je takođe bio spreman da pomogne”, rekao je Krespo i otkrio da se čak i Real Madrid interesuje za ovaj slučaj: "Ne znam. Bez obzira na to da li isključujem ili ne, trenutno je igrač sa ugovorom. Ako oni odluče da saopšte otkaz ili se dogovorimo oko raskida, onda će on biti slobodan i može da ide gdje god želi. Dok imate ugovor, nalazite se u situaciji koja vas sprečava da donesete odluku. Nismo razgovarali o Real Madridu. Kad bude slobodan, sešćemo, bilo bi dobro da se dogovorimo oko raskida sa Barselonom”.

Igor Krespo je predstavnik i Huanča Ernangomeza, igrača kojeg Barsa traži. Trenutno postoji samo interesovanje, nema ponude, a mnogi smatraju da je agent zbog toga u idealnoj situaciji da izvrši pritisak. "Ono što svi moramo da uradimo je da prvo zatvorimo otvorene frontove. Kada se Nikolina situacija riješi, možete pričati o bilo čemu", rekao je on.

