"ŠTA JA VIŠE DA OČEKUJEM U ŽIVOTU!?" Šokantansnimak gazde Panatinaikosa, pobjesnio zbog odlaska ključnog igrača!

Ne samo da je ostao bez igrača, nego i prijatelja pošto je i te kako bio dobar sa Papajanisom.

Izvor: YouTube/SDNA/Screenshot

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos pokušava da ovog ljeta ponovo stavi klub na noge. Prvo je počeo od trenera i angažovao je Ergina Atamana, jednog od najuspješnijih u Evropi, a potom je sa njim počeo da pravi drim-tim i potpisao je Luku Vildozu, Matijasa Lesora, Joanisa Papapetrua, kao i zvijezde prelaznog roka Kostasa Slukasa... Ali, Panatinaikos je isto tako doživeo i nekoliko poraza van terena jer nisu uspjeli da dovedu Kevina Pantera, gube trku za Nikolu Mirotića, a ostali su i bez svog startnog centra Jorgosa Papajanisa!

Sjajni centar je odlučio da nakon pet godina napusti PAO i preselio se u Fenerbahče, a tim povodom gazda kluba je izgubio živce - pošto se u jednom trenutku činilo da će uspjeti da ga zadrže. Ipak, uprkos usmenom dogovoru oko novog ugovora, Papajanis je odlučio da otvori novo poglavlje u svojoj karijeri i time je izbezumio Janakopulosa koji ga je napao u "lajvu" na Instagramu.

"Poslije svega ovoga ne znam šta da očekujem u životu. Sve sam vidio. Sve. Roditelji dječaka od 15 godina su mi ga doveli u kuću i rekli mi: 'Molimo vas, predsjedniče, uzmite ga i brinite se o njemu umjesto nas'. Osam ili devet godina je ovdje i nijednog igrača nismo pazili i podržavali kao njega. Možda samo Nikosa Papasa, da ne lažem", kazao je Janakopulos i potom se malo više posvetio detaljima pregovora.

Prema njegovim riječima, od aprila se pregovaralo i nudili su mu od 1,1 do 1,3 miliona evra, iako nije imao dobru sezonu. Ističe da su mu to nudili zato što ga vole, a kada im je nakon četiri-pet mjeseci čekanja rekao da traži 1,7 miliona evra za dve sezone, i to su prihvatili, da bi potom došlo do preokreta.

"Došao je kod mene i kazao: 'Nisam vam rekao, pristao sam na Itudisovu ponudu, idem u Fenerbahče. Ali, pošto vas nisam obavijestio, mislim da je pravi potez da ostanem. Dajte mi pet minuta da mu javim'. Nakon svega toga je došao i rekao da mu mama i tata ne daju da ostane u Panatinaikosu i da žele da ide kod Itudisa za 200 hiljada evra više. Ne znam šta da kažem... U svakom slučaju, sve najbolje u nastavku karijere", kazao je ironično gazda kluba.

Podsjetimo, Papajanis je ponikao u Peristeriju, a u Panatinaikosu je igrao prvo od 2014. do 2016. godine da bi potom izašao na NBA draft. Sakramento ga je uzeo kao 13. pika i imao je velike planove sa njim, međutim već posle tri sezone bilo je jasno da nije taj kapacitet. Vratio se u Panatinaikos i tamo bio jedan od vodećih igrača prethodnih pet sezona.

