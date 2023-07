SA TIM MENADŽEROM SMO ZAVRŠILI, DA NAS ZABORAVE NJEGOVI IGRAČI! Novo saopštenje i teška optužba zbog transfera u Fener

Panatinaikos zvanično prekinuo saradnju sa menadžerskom agencijom koja zastupa centra "odbjeglog" u Fenerbahče

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je bijesan zbog odlaska centra Jorgosa Papajanisa u Fenerbahče i zato će prekinuti saradnju sa menadžerskom agencijom koja ga zastupa. Nakon bijesnog javnog istupa prvog čovjeka kluba Dimitrisa Janakopulosa, klub se zvanično oglasio i preduzeo zvaničnu mjeru prema agentima.

Janakopulos je optužio i grčkog trenera Dimitrisa Itudisa, inače nekadašnjeg pomoćnika Željka Obradovića u Panatinaikosu, da je "podijelio novac sa agentom" i izrazio je uz to čuđenje zbog iznosa koji je turski klub ponudio košarkašu. "Panatinaikos nema namjeru da ponovo sarađuje sa bilo kojim igračem koga zastupa Nikos Spanos (vlasnik agencije 'Netvork sports'), jer klub ne želi da bude uveden u takve priče sa agentima, igračima, timovima i trenerima. Spanosa, Itudisa i ostale sada osuđuje košarkšaki svijet i svako ko hoće da nosi Panatinaikosov dres trebalo bi da zna da sa tim menadžerom ova vrata ostaju potpuno zatvorena", saopšteno je.

Janakopoluos je bio mnogo oštriji u osudi i optužio je Itudisa da nije htio da dopusti beku Tajleru Dorsiju, koga, kako je naveo, "uopšte nije koristio", da dođe u Panatinaikos i povrh toga je dao 1,6 miliona igraču koji je imao ponudu Panatinaikosa od 1,3 miliona i 1,7 miliona. "I sve to dok je tražio 1,3 i 1,7 miliona, a mi smo govorili 'da', ali on je ipak otišao drugde. Da li sam jedini kome to nema smisla i koji sumnjam da je nešto sakriveno?", napisao je grčki bogataš nasljednik finansijske imperije porodice koja uspješno posluje u farmaceutskoj industriji.

Ove nedjelje je povodom odlaska svog igrača u Fenerbahče na sličan način reagovao i Partizan, poručivši da prekida saradnju sa Miodragom Ražnatovićem i njegovom agencijom "Beobasket" zbog prelaska Jama Madara baš u Fener.

Panatinaikos je ovog ljeta najambicioznije napravio tim u više od 10 godina od Obradovićevog odlaska, tokom kojih "zeleni" nisu imali uspjeha u Evroligi. Došli su centar Partizana Matijas Lesor, bek Zvezde Luka Vildoza, lider Olimpijakosa Kostas Slukas koji je potpisao vrtoglavi ugovor od tri miliona evra po sezoni...

