Moka Slavnić govorom rasplakao Zagreb: U suzama se oprostio od najvećeg trenera!

Legendarni Zoran Slavnić oprostio se od trenera Mirka Novosela, koji ga je uveo u reprezentaciju.

Izvor: YouTube/Ras Televizija/screenshot

Regionalna košarka i čuvena jugoslovenska škola izgubila je jednog od najvećih - u četvrtak je preminuo hrvatski stručnjak Mirko Novosel, trener koji je stvorio najslavniju generaciju na ovim prostorima. Dio tima kojim je raspolagao bio je i Zoran "Moka" Slavnić, jedan od najboljih evropskih plejmejkera, a srpski košarkaški as pojavio se i u Zagrebu na ispraćaju svog učitelja. Tom prilikom održao je govor zbog kojeg je Zagreb zaplakao!

Legendarni košarkaš jugoslovenske reprezentacije bio je jedan od govornika na oproštaju od Mirka Novosela, a pred rodbinom, prijateljima i poštovaocima čuvenog trenera nije mogao da zadrži suze!

"Šta reći o ovakvoj gromadi... Očekivao sam pola Zagreba ovdje. Drago mi je što je moj Beograd dao pun publicitet Mirkovom odlasku, iako za mene nije otišao niti će ikada otići. Ko je on, zapravo, iznutra, bio? Na dan utakmice bi me pitao 'Moka, šta će večeras biti?', a ja bih mu odgovorio 'Veselo veče, kao i uvijek'. Bio je čovjek koji voli život, suprug, otac i deda. Mogu samo reći da se takav više ne rađa. On je uništio Ruse... I prije njega bilo je velikih - ali on je bio najveći. Mirko, ja se ne rastajem s tobom... Dokle god si u mom srcu, ja ću te čuvati", kroz suze je izgovorio Slavnić.

Upravo je legendarni Mirko Novosel priključio Zorana "Moku" Slavnića reprezentaciji Jugoslavije. Bilo je to 1972. godine, nakon što je preuzeo mjesto selektora, a uslijedile su slavne godine za košarku u bivšoj državi. Tokom tog perioda Slavnić je kao reprezentativac osvojio medalje na najprestižnijim takmičenjima.

Sa reprezentacijom je osvojio zlato (1980) i srebro (1976) na Olimpijskim igrama, zlato (1978) i srebro (1974) na Mundobasketu, kao i četiri evropske medalje. Jugoslavija je bila šampion Evrope 1973, 1975. i 1977. godine, dok je 1979. godine osvojio bronzanu medalju.