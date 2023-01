Partizan dobar, ali ne vjerujem da Zvezda gubi derbi! Moka za MONDO: Vratio sam se poslije 15 godina, jasno je zašto

Zoran Moka Slavnić, legenda Crvene zvezde, iako bivši igrač i trener Partizana. Nekadašnji selektor koji 15 godina nije prišao hali, ponovo je tu! I kako kaže, očekuje vatru u drugom evroligaškom vječitom derbiju u istoriji!

Crvena zvezda i Partizan su ove sezone odigrali prvi evroligaški derbi u istoriji, a na drugom će na tribinama biti vjerovatno jedini čovjek koji je u najvažnijoj utakmici srpske košarke bio u sve četiri moguće uloge kao učesnik.

Igrao je Zoran Moka Slavnić derbije kao igrač u Crvenoj zvezdi, pa kasnije kao košarkaš Partizana. Kada je završio igračku karijeru preuzeo je Šibenku, a onda je sjeo na klupu crno-bijelih, da bi kasnije i kao trener dva puta vodio crveno-bijele. Sada se, poslije odsustva od 15 godina vratio u "Pionir" i mogli smo ove sezone da ga vidimo na mečevima Zvezde, čija je možda i najveća legenda, pa smo ga pred predstojeći evroligaški derbi prvo pitali – šta ga je vratilo u halu?

"Prije svega me je vratila ljubav prema Zvezdi i košarci, to su jedina dva motiva. Od 2007. kada sam bio selektor nisam ušao u halu, tako da sam se sa velikim zadovoljstvom vratio. Pogotovo sada pošto sam zbog povrijeđene noge u bolnici i utakmice mi čine veliko zadovoljstvo", počinje svoju priču za MONDO Zoran Moka Slavnić i ističe – vratila ga je i lepršava igra Crvene zvezde!

"Što se tiče atraktivnih poteza na terenu, naravno da u tome uživam. Pogotovo sada kada su došli Kampaco i Vildoza, dva strašna, vrlo atraktivna igrača, koje su već proglasili za najbolji par stranaca koji je igrao kod nas. Volim da gledam i nove domaće igrače koji su stupili na scenu, prije svega Dobrića i Petruševa. Moram da pomenem i da je Lazarević apsolutno otkrovenje i trener može onako debelo da računa na njega", ističe slavni košarkaš i trener.

Ipak, iako 15 godina nije dolazio na utakmice kluba sa kojim je prije skoro 50 godina osvojio i evropski trofej, sve to vrijeme je Zvezda bila njegov klub. "Ali i da nema svega toga, ja sam ostao Zvezdaš bez obzira na našu dugogodišnju nekomunikaciju. Ne može mene niko da posvađa sa Zvezdom jer Zvezda je uvijek bila iznad svih nas. Ja mogu da ne volim neke ljude u njoj i da se ne slažem sa njima. Tačnije, više da se ne slažem, nemam ja šta koga da volim."

TALENTI SU JOŠ U PELENAMA, A KAMPACO I VILDOZA...

Ipak vidljivo je da na domaćoj sceni nema dovoljno "čarobnjaka" sa loptom poput Kampaca i Vildoze, a da su "srpske proizvodnje". Kao neko ko je uvijek kao trener volio da pruži šansu mladima on vjeruje da su talenti tu, ali da – čekaju! "Oni su još u pelenama, a ovo su već priznati igrači koji igraju duže. Tako da, ti perspektivni budući reprezentativci Srbije čekaju, a ne mogu da se vraćam na to kolika je sada proizvodnja igrača i da ne možemo da imamo tu hiperprodukciju kao što je nekada davala velika Jugoslavija. Sad smo prostorno i brojčano suženi i naravno da broj talenata ne može da bude u tom obimu kao nekada", ističe Slavnić i dodaje: "Sport ima i neke druge čari. Ta borba, predanost svakoga može da inspiriše, pa iako je loš kvalitet očekujemo da opravdaju to zašto su sportisti!"

Pred ovaj derbi očekuju se, kao i u prvom susretu u "Areni", krcate tribine i zapaljiva atmosfera, a to se ne viđa svuda. Kao igrač i trener osvajao je najveće titule i igrao na najvišem nivu, ali ono što imaju Zvezda i Partizan nije vidio na mnogo mjesta. "Zvezda je jedan veliki, veliki klub odavno, čak se u Srbiji to i ne zna. A to naravno važi i za Partizan. To su armije navijača koje nema svako. Poslije Žalgirisa i Litvanije mislim da smo apsolutno u Evropi najatraktivniji, zemlja koja najviše voli košarku. Ostali smo zemlja košarke, a nema tu puno takvih još. Grci se isto tako strašno lože, a svi ostali malo manje", ističe Slavnić za MONDO.

ZVEZDA I IMA NEKE ŠANSE, A PARTIZAN...

Što se tiče same utakmice, jasno je koliko je rezultatski bitna i tim koji izgubi naći će se u jako teškoj situaciji pred nastavak borbe za Top 8 u Evroligi. Pogotovo, ako se Mokino predviđanje ispuni i meč izgubi Partizan!

"Partizan igra bez klasičnog pleja, od tri nominalna pleja koje imaju – Egzuma, Madara i Anđušića. Ne ulazim u to, oni su u nekom stvaranju tima i dobri su. Imaju pobjedu manje od Zvezde u Evroligi. Ovo će biti jako važna utakmica za oba tima, jer tim koji izgubi... Zvezda bi još i imala neke šanse da uđe među osam i ako bi slučajno izgubila, u šta ja ne vjerujem", počinje svoju analizu olimpijski šampion, prvak svijeta i trostruki osvajač Eurobasketa.

"Sada se namjestilo tako, baš je veliki derbi koji će puno značiti i jednima i drugima. Ako izgubi, Partizan se praktično oprašta od mogućnosti da uđe u Top 8. Zvezda umanjuje svoje šanse ako izgubi, mada i tada ima čemu da se nada. Ipak ako izgubi mora da napravi neki brejk sa strane, ali teško je u Evroligi da nadoknadiš ako doživiš poraz kod kuće."

NE VOLE ME NI JEDNI NI DRUGI - BRIGA ME!

Slavnić je verovatno jedini igrač i trener sa dvije strane, sada kaže da su mu angažmani u Partizanu izuzetno pomogli. Da ih nije bilo, neke stvari mu ni dan danas ne bi bile jasne.

"Ispade na kraju da me ne vole ni jedni ni drugi. Partizan me ne voli jer znaju da sam Zvezdaš, a Zvezda me ne voli jer sam bio u Partizanu. Ali mene za takve ljude baš briga, takve sitne miševe ja i ne računam. Prema tome svako ima prava da misli šta hoće", ističe on, pa nastavlja: "Išao sam u Partizan isključivo kad me Zvezda nije htjela. Naravno da sam odlazio tamo i bio vrlo veliki profesionalac i kao igrač i kao trener. Pravo da vam kažem, neke stvari nikad ne bih shvatio da nisam bio i u jednom i u drugom klubu."

"KAŽEM KIĆI - SAD ĆEŠ DA VIDIŠ KAKO MUSA DERE JARCA!"

Što se tiče košarke i utakmice jedva ih čeka, ali neke stvari mu smetaju. Odnos između klubova, navijačke tenzije, neredi i problemi na tribinama...

"Razočaran sam odnosom između Zvezde i Partizana. Mislio sam da će ti odnosi da budu malo bolji kad oba tima uđu u Evroligu. Međutim vidim neke razne stvari od strane Partizana, od Zorana Savića koji je okrivljen za ružne stvari koje je radio, ali i mi imamo prijatelje u Španiji. Ja govorim o onome što se priča, nemam dokaze i ne mogu da ga osudim eksplicitno, ali to ne doprinosi boljim odnosima između Zvezde i Partizana", upozorava Slavnić i ističe da odnosi nisu uvijek bili ovakvi.

Nekada su igrači bili veliki rivali, međusobno je bilo zadirkivanja i podbadanja, ali je to bilo u okviru sportskog rivalstva. "Želio bih da bude, kao u moje doba, da budemo sportski rivali. Poslije derbija, na primjer na večeri sjedimo Kićanović i Dalipagić sa ženama, i Kapičić i ja u KPZ-u, Klub prosvjetne zajednice. I sve je ok! Pre utakmice ja kažem Kići: 'Sad ćeš da vidiš kako Musa dere jarca', ali nema prljavštine, igra se utakmica", prisjeća se Slavnić i ističe da rivala nikada nije mogao da mrzi. Jednostavno, tamo su igrali njegovi rivali, ali i saigrači.

BIĆU ODMAH PORED TERENA! "Derbi je, očekuje se mnogo, 7.000 ljudi na tribinama, fantastična atmosfera i utakmica. Biću na njoj i biće mi drago da budem gledalac više iz neposredne blizine."

Lijepo je vidjeti da i danas ima prijateljstva među igračima "vječitih" - Nemanja Nedović je ponudio Danilu Anđušiću javno da prespava kod njega kad se izvinjavao zbog vrijeđanja Zvezde, Janis Papapetru je takođe njegov prijatelj...

"Cijelog života su me učili da je Partizan naš najveći sportski rival, sportski protivnik. Ništa drugo. Jer onda ne bi bili prijatelji. Kako mogu da mrzim Partizan kad u njemu igraju moji drugovi iz reprezentacije? Naravno, kad se boriš da budeš prvak Jugoslavije ti moliš Boga da izgubi Partizan ako su ti oni konkurencija. Međutim, u mojoj karijeri se nikad nije desilo da smo i mi i Partizan bili konkurentni za prvaka. Ili su oni bili u sredini, a mi se borili za titulu ili obrnuto. Tako da, postoje neke stvari koje su se promijenile, neka nova vrsta navijanja, jedna nova vrsta ljubavi, to jest manjak iste. Nekako je to izašlo iz okvira, vidimo šta se sve dešava na tim utakmicama. Meni je posebno žao što nije dio publike sa druge strane, da domaćin da gostu evidentan kontigent karata jer to doprinosi cjelokupnom spektaklu, da i jedni i drugi navijaju. Ali dobro, takva su vremena, ja sam igrao u srećna vremena kada je sistem vrijednosti bio jasan. To je malo psihološki problem druge vrste i šira slika", naglasio je on

Na kraju, pitali smo Moku – kakvu utakmicu očekuje?

"Očekujem da će da bude interesantno. Nije najbitniji podatak ko je u ovom trenutku koji na tabeli, jer ovo su utakmice sa punom inspiracijom, sa velikom željom i jednih i drugih da pobijede i to mora da da rezultat. Ne verujem da ćemo da vidimo ni veliki kvalitet, ali naravno da očekujem krajnje interesantnu i kranje neizvjesnu utakmicu jer ni jedni ni drugi nisu dominantno bolji od rivala", rekao je na kraju razgovora za MONDO Zoran Moka Slavnić.

Svi očekujemo interesantnu, neizvjesnu utakmicu sa puno borbe i žara, a od 19 časova ćemo konačno i moći da gledamo drugi evroligaški derbi ove sezone.

