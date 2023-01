OVO JE PONUDA ZVEZDE PARTIZANU! Oglasila se pred derbi - evo šta crveno-bijeli traže od "vječitog" rivala!

Crveno-bijeli su se oglasili i otkrili detalje o prisustvu navijača Partizana u hali tokom derbija u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Srpska košarkaška javnost sa mnogo nestrpljenja čeka novi derbi u Evroligi - po drugi put u istoriji Crvena zvezda i Partizan odmjeriće snage u elitnom evropskom takmičenju. Ovog puta domaćin susreta biće crveno-bijeli, a u hali "Aleksandar Nikolić" biće prostora i za gostujuće navijače. O tome se u srijedu uveče oglasila Zvezda, koja je otkrila detalje sa zajedničkog sastanka.

Crveno-bijeli su u saopštenju naveli kakvi su uslovi postavljeni Partizanu, odnosno šta crno-bijeli treba da ispune da bi se u hali našli i njihovi navijači. Ukoliko Partizan pristane na ponudu i otkupi karte za utakmicu, njihove pristalice nalaziće se iza klupe gostujućeg tima - na D tribini. Oko Partizanovih navijača biće postavljena "tampon zona", pa ulaz na druge tribine za njih neće biti moguć.

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde bili su prisutni na prvom evroligaškom meču dva srpska tima. Oni su tada bili smješteni na nivou 400 "Beogradske arene", i sa drugog prstena najveće hale u Srbiji pratili su istorijski okršaj. Taj meč završen je pobjedom Zvezde (76:73) nakon trojke Nemanje Nedovića u posljednjim sekundama meča, pa će duel u petak biti prilika za revanš četi Željka Obradovića. Da li će na jednom od najtežih gostovanja imati podršku navijača ostaje da se vidi.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u cjelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je u srijedu 25. januara 2023. godine održan sastanak bezbjednosti povodom utakmice 21. kola Evrolige između Crvene zvezde Meridianbet i KK Partizan Mozzartbet. Sastanku su prisustvovali predstavnici oba kluba, MUP Republike Srbije, i svih nadležnih i relevantnih službi bezbjednosti koje će biti zadužene za utakmicu koja se igra u petak od 19 časova u hali 'Aleksandar Nikolić'. KK Crvena zvezda ponudio je KK Partizan da kupi određeni broj karata za svoje pristalice (samo one koje su na spisku uz dostavljen JMBG i neophodne podatke kako ne bi došlo do zloupotrebe) koje će se nalaziti na tribini D. Ta grupa će (ukoliko KK Partizan prvo dostavi sve tražene podatke vezane za lica koja ulaze u halu i plati kontigent karata koji im je ponuđen) po posebnom režimu, u određeno vrijeme bez ikakvih navijačkih rekvizita, i uz vrlo jasne instrukcije koje su dale sve službe bezbjednosti biti smještena u određenom sektoru (Tribina D) oko koga će biti formirana 'tampon zona'.

Ukoliko se u dvorani nađe još neko od pristalica KK Partizan koji ima ulaznicu za neki drugi sektor u hali - neće biti omogućen nikakav prelazak i odlazak do tribine D! Za ovu utakmicu biće angažovane dodatne snage Žandarmerije, Policije, ali i redarskih službi koje će sprovoditi rigorozne kontrole na svim ulazima. KK Crvena zvezda obavještava javnost da zbog utakmice visokog rizika i bezbjednosti svih aktera utakmice i navijača, kao i prisustva gostujućih navijača, na raspolaganju ima smanjeni kapacitet dvorane. Zbog toga, KK Crvena zvezda nije mogao da organizuje slobodnu prodaju ulaznica. Dio hale i preostalog kontigenta, popunjen je vlasnicima sezonskih ulaznica, kao i kartama za sponzore i partnere Kluba, ali i Evrolige. Takođe, kao što je to bio slučaj u svakoj utakmici od početka sezone, navijačka tribina je predviđena za najvatrenije pristalice crveno-bijelih i te ulaznice su distribuirane upravo njima! Klub ovom prlikom apeluje na sve navijače da dođu ranije i zauzmu svoje mjesto u hali.

Nemojte nasjedati na bilo kakve moguće provokacije, fer i sportski podržavajte naš klub! Takođe, molimo sve koji se nađu u petak uveče u hali, da se pridržavaju svih pravila i protokola takmičenja kako ne bi doveli u opasnost klub za koji navijaju neke od rigiroznih kazni. Nemojte ubacivati bilo kakve predmete na teren, nemojte bacati ništa ka bilo kome, bez uvredljivih skandiranja, bez pridavanja pažnje bilo čemu osim sportskim temama i dešavanjima na parketu i utakmici 21. kola Evrolige! KK Crvena zvezda apeluje na sve da sva pažnja i sva energija budu usmjereni na podršku igračima, i to onako kako oni to znaju i čime smo ponosili više puta igrajući Evroligu posljednjih 10 godina! U petak, 27. januara, na Savindan, svi zajedno, ujedinjeni, pokažimo na najbolji način šta je Crvena zvezda, predstavimo svoj klub, grad Beograd i Srbiju široj evropskoj javnosti još jednom kao i mnogo puta igrajući Evroligu, na pravi način i podržimo košarkaše na putu do još jedne nove evroligaške pobjede!"