"ZVEZDI U DERBIJU ZBOG TOGA DAJEM PREDNOST" Na kome će biti pritisak i što je važan POČETAK? Edin Avdić o meču vječitih

U najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" bilo je riječi o predstojećem vječitom derbiju Zvezda - Partizan u Evroligi.

Izvor: MONDO/MN Press

"Vječiti" derbi Crvene zvezde i Partizana biće ovog petka u Evroligi utakmica večeri na čitavom kontinentu, a u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" bilo je riječi o toj utakmici. Edin Avdić i Miloš Jovanović najavili su šta bi moglo da bude posebno zanimljivo za praćenje, a Edin je otkrio i koga vidi u određenoj prednosti u ovom trenutku.

"Biće vrlo interesantna utakmica - prvi derbi (u Evroligi) je bio kakav jeste, kad je opet pogledaš - bila je izuzetno loša utakmica. Dosta grešaka, promašaja sa obje strane, nervoza je učinila svoje... Partizan koji je trebalo da ima 20 poena prednosti nakon prve četvrtine, pa onda Zvezda koja je trebalo da ubaci 40 poena u drugoj jer Partizan nije mogao da prevede loptu. Gomila promašaja iz otvorenih pozicija, sa obje strane, da bi na kraju sve stalo u šut Nedovića i prodor Vildoze poslije greške Kevina Pantera", rekao je Avdić.

Domaćin derbija u petak biće Crvena zvezda. "Biće Pionir, drugačiji ambijent, Zvezda domaćin, rekao bih za nijansu veći pritisak na njih, jer su oni ekipa o kojoj se najviše pričalo u Evropi, nažalost po njih i dosta toga po lošem. Nažalost, još nema Kampaca do 1. marta i sad gledaš prvu utakmicu, pa pogledaš sad drugu... Zanimljivo mi je ko će biti nervozniji na početku. Zvezda se kod Duška Ivanovića nametnula dobrom igrom u odbrani Partizan na gostovanjima ne igra tako dobru odbranu, naprotiv, ali imaće dosta motiva da pokažu suprotno. Nadam se da ćemo vidjeti precizniju utakmicu nego u prvom derbiju."

Edin smatra i da su Zvezdini evroligaški lideri, Nedović i Vildoza, u blagom padu forme. "Nedović je u blagom padu, on je i u prvom i drugom derbiju koji su do sada odigrani bio lider, biće interesantno kako će on odigrati. Zvezdina odbrana je bolja i zbog toga bih možda dao određenu prednost Zvezdi, zbog defanzive. Mislim da su mnogo konkretniji defanzivno u ovom trenutku, ali imaš faktor Partizanovog napada, koji je jedan od najboljih u Evropi. Možda ako budu sličnog raspoloženja kao Cedevita, ne treba im 19 trojki. Ali ako bude dvocifren broj trojki, uz dobru realizaciju", rekao je on.

"Biće interesantno - interesuje me ko će biti nervozniji, Vildoza je u određenom padu, odigrao je dobro protiv Cedevite, mada on igra hazarderski, pa u toj igri mora da bude i grešaka. Trenerima to ne prija, ali ja volim igrača koji će da proba. Ako Partizan dobije ovaj derbi, to im je veliki impuls za nastavak sezone. A ako Zvezda dobije, onda je tek njoj impuls, jer treći put pobjeđuje najvećeg rivala, pravi uvertiru za Kup i gura ga prema dole."

