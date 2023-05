DAO BIH SVE ZLATNE MEDALJE ZA TE MLADE ŽIVOTE: Moka skrhan bolom zbog tragedije na Vračaru - Dobili ste životnu lekciju!

Proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić slomljen nakon jezive tragedije u Osnovnoj oškoli na Vračaru, poslao važnu poruku mladima.

Izvor: YouTube/Ras Televizija/screenshot

Domaću javnost potresla je vijest o krvavom masakru u Osnovnoj školi "Vladimir Ribnikar", kada je trinaestogodišnjak usmrtio vatrenim oružijem osmoro svojih vršanjaka i jednu stariju osobu, dok je više njih ranio. Ovim povodom oglasile su se vidno potresene brojne poznate ličnosti koje su izjavile saočešće porodicama žrtava.

Među njima je i legendarni košarkaš i otac učesnika Zadruge Zvezdana, Zoran Moka Slavnić koji je na svom Instagramu objavio fotografiju sveće sa tekstom i obraćanjem koje vam prenosimo u cjelosti.

"Srce me boli da tako mlad dečko može sebi i roditeljima, a prije svega da sve ostale zavije u crno. Saosjećam se sa porodicama nastradale djece. Da mogu, dao bih sve moje zlatne medalje i da nisam nikada ni postojao, za te mlade živote i da se to nije ni desilo. Molim Boga da se to nikada više ne ponovi! A vi, mladi širom svijeta, dobili ste životnu lekciju! Zoran Slavnić", napisao je Moka uz fotografiju svijeće.

Izvor: Instagram/zoran_slavnic_moka_/screenshot

Kako su iz policije objasnili, dečak (13) je mjesec dana planirao masakr i oružje uzeo od oca sa kojim je posećivao streljanu. Sa sobom je tog dana ponio dva pištolja i nekoliko molotovljevih koktela.