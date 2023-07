Preminuo Mirko Novosel! Legenda hrvatske i jugoslovenske košarke umro u 86. godini

Tužna vijest pogodila je jutros region pošto je preminuo čuveni trener Mirko Novosel.

Izvor: MN PRESS

Legendarni hrvatski košarkaš i trener Mirko Novosel preminuo je u 86. godini, prenose hrvatski mediji. Novosel je bio dvostruki evropski šampion i viceprvak sa Jugoslavijom, osvojio je dvije olimpijske medalje i zbog svojih nevjerovatnih zasluga je postao član košarkaške "Kuće slavnih". Bez ikakve dileme, jedno je od najvećih košarkaških imena na ovim prostorima.

Najtrofejniji hrvatski košarkaški trener rođen je 30. juna u Zagrebu, a poslije završetka košarkaške karijere u Lokomotivi iz Zagreba, posvetio se trenerskom poslu. Prvo je vodio svoju Lokomotivu od 1967. do 1971. godine, potom je sa Cibonom pravio čuda od 1976. do 1988. godine, kada je dva puta osvajao Evroligu, dok je poslednji klupski angažman imao na klupi Napolija 1990. godine.

Novosel je predvodio Jugoslaviju do zlata na Eurobasketu 1973. godine, srebra na Svjetskom prvenstvu 1974. godine, potom do novog zlata na Evropskom prvenstvu 1975. godine, a onda i do srebra na Olimpijskim igrama 1976. u Montrealu. Takođe, osvojio je i bronzu sa Jugoslavijom na Igrama u Los Anđelesu 1984. godine.

Predvodio je i Hrvatsku na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barseloni kada su igrali finale protiv drim-tima SAD. Ne treba zaboraviti da je tokom karijere bio tri puta prvak Jugoslavije sa Cibonom, sedam puta je osvajao Kup i dva puta Kup kupova. Tokom svoje bogate karijere vodio je neke od najpoznatijih košarkaša sa ovih prostora i ostavio je neizbrisiv trag na košarku na području bivše Jugoslavije.