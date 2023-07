Lebron se obratio prvi put poslije porodične drame: Sinu stalo srce, zbog toga može da završi karijeru!

Lebron Džejms se prvi put oglasi o stanju svog sina Bronija.

Izvor: Youtube/ESPN

Lebron Džejms ovih dana preživljava pravu dramu, pošto je njegov najstariji sin Broni kolabirao na košarkaškom terenu. Mladi Broni Džejms je tek upisao fakultet i čekao je da krene sezonu na Univerzitetu Južne Karoline kada je njegovo srce prestalo da kuca!

Doživio je srčani zastoj na treningu prije nekoliko dana, odmah je prevezen u bolnicu i hitno mu je pružena pomoć. Sada se prvi put nakon cijele drame oglasio i sam Lebron i zahvalio se svima na podršci.

"Želim da se zahvalim nebrojenim ljudima koji su mojoj porodici slali ljubav i molitve. Osjećamo vašu podršku i zahvalni smo. Svi su super. Porodica je zajedno, sigurno smo i zdravi i osjećamo vašu ljubav. Kazaćemo više kada budemo spremni, ali sada samo hoćemo da kažemo svima koliko nam je vaša podrška značila", naveo je Lebron Džejms u svojoj zvaničnoj poruci.

Lebron ima 38 godina i ne planira da stane sa košarkom. Narednu sezonu će odigrati u dresu Los Anđeles Lejkersa, a javno je pričao da planira da zaigra u NBA zajedno sa sinom. Sada je karijera Bronija Džejmsa pod znakom pitanja i vidjećemo kako će se odvijati njegov oporavak.

Planirano je da on poslije jedne godine na koledžu već zaigra u NBA, ali je sada gotovo sigurno da se to neće desiti. Džejms senior ima dvogodišnji ugovor sa Lejkersima i ukoliko se sada završi karijera njegovog sina to bi moglo da znači da će se za dvije sezone povući.