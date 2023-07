Pobijedili smo najjaču Zvezdu ikada! Zoran Savić: Mislili da su mnogo bolji od nas!

Sportski direktor Partizana o trijumfu u finalu ABA lige protiv Zvezde

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Partizana govorio je o neuspješnom transferu Nikole Mirotića crno-bijele i u intervjuu Mozzartu dotakao se i nedavnog finala ABA lige. Tim Željka Obradovića donio je titulu u Humsku poslije 10 godina, a Savić smatra da je to učinjeno protiv najjače Zvezde u istoriji.

"Na skupštini ABA lige se dosta pričalo o tom finalu i mnogi su ocijenili da je to bilo najbolje finale u istoriji takmičenja zbog kvaliteta aktera na parketu. Mislim da smo pobijedili najjaču Crvenu zvezdu ikada, a po svemu sudeći Zvezda će biti još jača i naredne sezone, zato i mi imamo obavezu da napravimo jak tim koji može da se bori sa svima. Imamo bazu, imamo najboljeg trenera na svijetu. Prošle sezone Zvezda je dovela iskusnog trenera, vrhunskog igrača, mnogi su mislili da su oni bolji od nas, to je na kraju bio ekstra motiv za naše igrače koji su na terenu pokazali kvalitet. Teren treba da bude jedino mjerilo svega, da ne pričamo o budžetima, o tome se samo kod nas priča. Samo parket pokazuje ko je bolji i tako treba da ostane".

Crno-bijeli su se ovog ljeta rastali sa centrom Matijasom Lesorom (Panatinaikos), plejmejkerima Danteom Egzumom (Dalas) i Jamom Madarom (Fenerbahče), krilnim centrom Tristanom Vukčevićem (Peristeri), dok su u tim došli povratnik-plejmejker Ognjen Jaramaz (Bajern) i krilni košarkaš Mateuš Ponitka (Panatinaikos). Posebno je bio buran rastanak sa Jamom Madarom, nakon čega je Partizan saopštio da prekida saradnju sa agencijom Beobasket najpoznatijeg srpskog menadžera Miodraga Ražnatovića.

"Prvo da kažem da je Jam sjajno dijete, ali nismo očekivali da ode. Imao je pristojan ugovor, vjerovali smo u njega i htjeli smo da potpišeno novi ugovor da produžimo saradnju. Doveli smo ga kada niko nije ni znao za njega, stasao je u najboljeg mladog igrača Evrolige što nije mala stvar. Napravio je grešku zbog načina na koji je otišao. Ako želiš da budeš veliki, onda ne odlaziš na ovaj način. Mi smo još tokom sezone razgovarali sa njim, stavili mu do znanja da ga želimo u ekipi. Imali smo strpljenja sa njim, dali smo mu dosta, naravno dao je i on nama, to je sve simbioza. Bio nam je bitan igrač. Sada smo na njegovo mjesto doveli Ognjena Jaramaza".

Ko će još doći? Ko još dolazi u Partizan poslije Ognjena Jaramaza i Mateuša Ponitke... "Svi su insajderi, a niko ništa ne pogađa, malo šta je tačno što se priča i piše. Ono što mogu da kažem je da smo u kontaktu sa mnogim igračima, a dovešćemo trojicu. Ko su ti igrači, znamo samo Ostoja, Željko i ja. Sa Mirotićem je situacija bila atipična jer je on javio klubovima da ne dolazi kod njih pa je to tako procurilo".

Savić vidi segmente u timu koji će se sada promijeniti. "Mi smo imali najkraći roster u Evropi prošle sezone i to sada želimo da proširimo da imamo dodatne opcije i da rasteretimo neke momke koji su prošle sezone bili pod velikim naporom, doduše to se i isplatilo jer smo bili najspremnija ekipa u svim takmičenjima, a za to je zaslužan Bata Zimonjić i cijeli naš staf koji je, slobodno mogu da kažem, najbolji u čitavoj Evropi".