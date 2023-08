Nurkić slikom poslao poruku ocu: Ne priča s njim zbog zlostavljanja, a srce na fotografiji kaže sve!

Jusuf Nurkić je nastavio "rat" sa ocem nakon vjenčanja.

Jusuf Nurkić se prije nekoliko dana oženio dugogodišnjom djevojkom Eminom Durkić iz Tuzle, a ceremonija u Dubrovniku postala je glavna tema u Bosni i Hercegovini. Ne zbog velikog broja poznatih zvanica, dolaska bivših i sadašnjih NBA zvijezda, već zbog toga što vjenčanju nije prisustvovao njegov otac Hariz.

Nakon vjenčanja, Hariz se putem medija javno oglasio i istakao da je povrijeđen time što ga sin nije pozvao na vjenčanje, da bi nakon toga Jusuf Nurkić odgovorio i otkrio kako je otac godinama zlostavljao njega i majku! Sada se ponovo oglasio jednom slikom koja je jasna poruka.

On je na svom instagram profilu postavio sliku sa majkom i uz nju postavio emotikon srca, što jasno pokazuje na čijoj je strani kada je porodica u pitanju.

"Eto, dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju uticati drugi faktori, tako da, vjerovatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerovatno, i moj sin stidio svega toga. Morao bih zahvaliti Kristoferu Kolumbu jer je otkrio Ameriku i Enesu Trnovčeviću jer je otkrio mog Jusufa. Uz to moram zahvaliti i svojoj supruzi, pošto je i ona, u neku ruku, doprinijela tome da nas dvojica nemamo kontakt. Boli me to što Jusuf ne spominje koliko mu je u odrastanju pomogao nastavnik Muhamed Umihanić zvani Muho, kojem se nikada nije javljao, a s kojim je napravio prve sportske korake. Za njegov uspjeh bio je zaslužan trener Ozren Selesković, potom direktor Osnovne škole 'Bašigović', koji su mu pomogli da 'prohoda' u sportskom smislu, pa profesor Kamberović u srednjoj školi. Znate, kada se konj osedla, svako može da ga jaše. Najviše je, opet kažem, uticao Enes, s obzirom na to da se vodio samo novcima", rekao je Hariz Nurkić poslije venčanja svog sina.

Nakon toga se oglasio Jusuf Nurkić šokantnim optužbama na račun oca. On već pet godina nije u kontaktu sa ocem, a za sada je samo naveo razloge zbog čega je to tako i najavio je da će u narednom periodu reći što više.

"Majka,buraz, deda! O biološkom ocu nasilniku, zlostavljaču moje majke kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku cijeli život je iz vrlo ozbiljnih i realnih stvari odstranjen iz naših života. O ljudskom ološu kad dođe vrijeme", objavio je Nurkić uz fotografiju sa porodicom nakon vjenčanja.

Nakon toga je uz novu fotografiju napisao: "Svi moji", što je jasna poruka za oca. Pogledajte kako je vjenčanje izgledalo: