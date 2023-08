Trenera Zvezde uhaspili na aerodromu! Hit priča Srbina: Izgovorio sam zabranjenu riječ u avionu

Dušan Alimpijević ispričao je kako je nakratko bio uhapšen na frankfurtskom aerodromu dok je vodio Crvenu zvezdu.

Dušan Alimpijević (37) nedavno je potpisao za Bešiktaš i nastavio je svoju trenersku karijeru, a sada je otkrio detalj koji mnogi nisu znali. Dok je vodio Crvenu zvezdu bio je uhapšen, na kratko, na aerodromu. Usljed velike nervoze i svega što se dešavalo izgovorio je stjuardesi u avionu nešto što nije smio i tada je nastao haos...

Prepričao je šta se sve dogodilo pred put u Španiju gdje je crveno-bijele čekao duel sa Baskonijom. "Trčanje po cijelom aerodromu, dolazimo na 'gejt' u posljednjem trenutku, od čekanja šest sati, umalo da zakasnimo. Ja nosim neki roler za odijelo, kada ga staviš i urolaš, ono se ne gužva. Nosim ga kao naivni slikar, trčim, curi znoj niz mene. Ulazim tu, dajem kartu, oni mi je iscijepaju i daju mi drugu, između dva malo korpulentnija čovjeka sam sjeo. Stujardesa dolazi i moli me da odložim to negdje, ja joj kažem da nađe ona gdje, jer nema nigdje mjesta", počinje priču Alimpijević u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Tu kreću problemi. "Onda me ona pita šta mi je unutra i ja napravim taj kiks, pita me za roler, kao da ga prvi put vidi. Ja onda tu izgovorim tu zabranjenu riječ (pištolj prim.out). Poslije toga, nekih 15 minuta kroz prozor vidim da se upalilo crveno, dolaze po dječaka..."

Jasno je bilo šta slijedi. "Bili su jako ljubazni, kako znaju da budu u tim situacijama. Sjećam se da prolazim kroz avion, izvode me iz aviona, a svi se prave ludi da me ne poznaju. Pogledam u Nešu Ilića, on zviždi, gleda na drugu stranu, ovaj kondicioni govori da sam se žalio da me prebacuju u biznis klasu, mene izvode napolje."

Na kraju se dobro završilo. "Stajali smo tu ispred sa policijom, pilot je izašao, tražio da se izvinim, ja nisam mislio da postoji razlog za to, pa sam letio sutra ujutru, bio je direktan let sa frankfurtskog aerodroma. Bio je to let pred meč sa Baskonijom, malo sam odmorio i razmislio o svojim postupcima", zaključio je Alimpijević.