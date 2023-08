UHVATIM GA ZA GUŠU I KRENEM DA GA NABODEM! Jović prvi put o sukobu sa ljubimcem Delija: Dejo htio da me ubije!

Stefan Jović i Kvinsi Miler bili su saigrači u Crvenoj zvezdi u sezoni 2015/16, a malo je poznato da su imali i fizički sukob na treningu koji su spriječili saigrači.

Američki košarkaš Kvinsi Miler bio je miljenik navijača Crvene zvezde u sezoni 2015/16 zbog ogromne energije, ali i košarkaškog doprinosa kada god je bio na terenu. Ipak, ta njegova energija znala je ponekad da preraste i u ružne stvari, što su najbolje mogli da osjete tadašnji igrači crveno-bijelih. Jedan od njih je i srpski reprezentativac Stefan Jović. Iako je samo dvije godine stariji od Milera, mentalno je bio daleko zreliji i nije pristajao na njegove "igrice" na treninzima.

Uoči derbija ABA lige sa Cedevitom Olimpijom početkom januara 2016. godine, koji je inače Zvezda izgubila, došlo je do sukoba njih dvojice na treningu. Srećom, zaustavili su ih saigrači i trener Radonjić. Više o tome Jović je ispričao u podkastu "Kod Luke i Kuzme" u kome je gostovao prošle godine.

"Imao sam incident sa Kvinsijem Milerom, bilo je na granici tuče, ali su drugi igrači spriječili da ne dobije batine. Imali su Štimac i Miler neku svoju igru. Igrali su jedan na jedan, nisam se mnogo bazirao na to da ukapiram šta treba da rade, valjda da jedan izbije, a drugi da zakuca. Štimac je izbio loptu i otišla je iza zavese u Pioniru. Ja sam tad vezivao patiku i Miler me pita da li mogu da mu dodam loptu i ja mu je naravno dam. Poslije par minuta, pred trening, kaže Gagi da idemo od koša do koša i sada ja zovem Milera da mi vrati moju loptu i da krenemo u trening. Međutim, Miler mi onako bezobrazno kaže: 'Eno, lopta ti je tamo' i nasmije se", ispričao je Stefan Jović.

"Prvo mlađi si od mene, drugo došao si u Srbiju majstore ne možeš tako da se ponašaš. Ja krenem da radim trening bez lopte i zove mene Dejan Radonjić i kaže: 'Gdje je tebi lopta?'. Odgovorim mu: 'Kod Kvinsija je', a on odmah pobjesni i mene pita: 'Je l' me ti zaje**vaš'. Kaže mi tu da uzmem loptu i da se ne glupiram, što nisam htio da pristanem: 'Njegova lopta je tamo, meni ne pada na pamet da idem po loptu'".

Na tome se nije završilo pošto je Miler dobro bio svjestan šta je "zakuvao", iako nije ni mogao da razumije šta su Jović i Radonjić pričali u tom trenutku. Prepoznao je da je situacija napeta.

"Ja tada primijetim da mi se Kvinsi smije jer vidi da imam problem sa trenerom. I kad smo mimoišli na centru, ja prođem pored njega i dobacim mu nešto 'lijepo' na njegovom jeziku, da sad ne psujem, i on popizdi onako muški. Ja tad nisam primijetio, on me je čekao na centru, pošto sam ja išao da pipnem liniju. I krene meni nešto da dobacuje. Meni ono ni šest ni pet, ja se zaletim pun sprint od linije do linije i uhvatim ga za gušu i krećem da ga nabodem, kad u tome skaču svi", prisjetio se Jović i dodao da je zbog toga najviše pobesnio trener Dejan Radonjić koji ne trpi nedisciplinu.

UHVATIM GA ZA GUŠU I KRENEM DA GA NABODEM! Jović prvi put o sukobu sa ljubimcem Delija: Dejo htio da me ubije!

"Izbačeni smo sa treninga i kaže meni Radonjić: 'Dođi molim te na razgovor'. Radonjić me gleda, mislim da je mogao da me ubije ubio bi me tada. Ja mu kažem: 'Dejo, sve je okej, nemaš problem sa mnom', a on kipti od bijesa i meni kaže: 'Je l' si ti bre normalan. Je l' treba da ti dam stolicu da nas sve biješ?'. Tada sam mu rekao da ja vrlo dobro znam šta nama znači ABA liga, šta nam znači meč sutra, a da Kvinsi ne zna. Ovo mu je bila vaspitna, a sljedeći put ako ne bude bilo kako treba neće moći ovako da se ponaša. Možda može kod njega, ali kod mene to ne može", naglasio je Stefan Jović i rekao da se na kraju sve lijepo završilo između njega i Amerikanca koji je imao sukob i sa Brankom Lazićem.

"Sutradan ja ulazim u salu i krenem da pertlam patike i sjedne Kvinsi pored mene i pita me koliko imam godina, a ja mu kažem 26. Tu shvati da sam stariji i izvini se. Poslije toga mi donosi loptu, peškir, vodu... Rekao sam mu nemoj ono tvoje lanci, katanci i ostalo. Sto puta sam mu rekao da to treneri ne vole. Dobar je lik na kraju, kad se sve sumira, ima ludačku energiju da veže 20 poena... Naravno da postoje turbulencije, ali na kraju je sve ispalo dobro".

Podsjetimo, Jović je ostao još dvije sezone potom u Zvezdi da bi igrao još za Bajern, Himki, Panatinaikos i Saragosu, dok je Miler nakon Zvezde bio u Makabiju i tada kreću njegovi ogromni problemi sa povredama. Nastupao je za u Njemačkoj, Tajvanu, Portugalu, Urugvaju, Filipinima i Japanu.