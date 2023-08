Pešić tvrdi - ovo nam treba! Italija opet dobila Srbiju, selektor objasnio šta se desilo!

Selektor Srbije Svetislav Pešić je nakon poraza od Italije rekao da nam je ovakva utakmica bila potrebna.

Izvor: Youtube/HellenicBF/Screenshot

Srbija je na drugom meču "Akropolis kupa" u Atini poražena od Italije 89:88, a selektor Svetislav Pešić nije bio nezadovoljan viđenim na meču. Rekao je poslije utakmice da su oba tima imala odličan meč i da je ekipi ovakva utakmica bila potrebna.

"Veoma dobra utakmica obe ekipe. Trebala nam je na pripremama za Svjetsko prvenstvo jedna utakmica kao večerašnja protiv Italije. Protiv tima koji ima kontinuitet", počeo je konferenciju za medije Pešić.

On je pohvalio Italiju i istakao da je to tim koji dugo igra zajedno i zna šta hoće na terenu. Što se tiče naše igre morao je da istakne da je bilo grešaka, pogotovo u tranziciji.

"Vrlo iskusan tim koji je zajedno tri sezone zaredom. Za nas je kao i juče bilo toplo hladno. Od vrlo dobrih odluka u odbrani i napadu, onda smo izgubili kontinuitet u odbrani. Večeras mislim da ovo nije izgovor, ali pričamo o tranzicionoj odbrani što nam je prvi cilj u cijelom meču. To je za nas jako bitno, kako reagujemo. Juče je to bilo sjajno, samo 6 poena u tranziciji, a sada Italija je dala 23 poena u prvih 5-6 sekundi napada", naglasio je iskusni trener.

Pomenuo je i utakmicu sa Grčkom koja je dobijena, ali je iziskivala mnogo energije i iscrpila je naše momke.

"Vrlo jaka utakmica juče, investirali smo mnogo energije. Večeras smo u nekim momentima igrali odlično u napadu. Nismo stajali, ali Italija koji igra zajedno, koji se poznaje, uvijek nalaze ekstra pas. Imali smo neizvjestan meč sa Italijom, imali smo dobre odluke. Nismo dali otvorene šuteve, ali je bitno za mene da nismo odustali i da smo imali situaciju da možemo da dobijemo meč. Za nas je najbitnije da imamo utakmicu kao večeras, visokog intenziteta, da se borimo uza svaku loptu i to nam je bitno", zaključio je on.

Na kraju je upitan šta je to potrebno da srpski tim popravi, a bio je vrlo jasan. Bez ofanzivnog skoka i odbrane u tranziciji pobjede neće doći. "Dio u kome se dobijau utakmice je odbrana i defanzivni skok. Ako vidite u posljednjoj četvrtini Italija je uzimala šuteve za tri, a mi nismo dobro gradili koš i uzeli su pet ofanzivnih skokova. To znači da nam je baza tranziciona odbrana i da kontrolišemo ofanzivni skok protivnika. To je sljedeća stvar na kojoj ćemo raditi, bez toga je sve teško", istakao je na kraju.